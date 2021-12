El PP declara la guerra a Calviño achacando a su "mala gestión" la débil recuperación económica

El PP ha declarado la guerra a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, a la que Pablo Casado ha calificado este viernes como "la ministra de Economía más incompetente de la historia de España y la peor de toda la Unión Europea".

Los populares han decidido centrar su estrategia en la crítica a la gestión de Calviño con un mensaje: las familias están sufriendo una política errática que, lastrada por la necesidad de subir impuestos para equilibrar las cuentas del Estado, ralentiza la recuperación económica y la creación de empleo.

Tras sufrir la mayor caída del PIB durante la pandemia, todos los organismos independientes rebajan ahora las previsiones de crecimiento de España. El último en hacerlo ha sido el Banco de España: prevé que el PIB crezca este año un 4,5%, menos de la mitad del 9,8% que consta en los Presupuestos Generales que elaboró María Jesús Montero para 2021 y coordinó ella, Calviño.

Mientras en La Moncloa no descartan la posibilidad de un adelanto electoral para finales de 2022, buscando el momento más favorable en las encuestas, el PP ha decidido recuperar el lema de James Carville, el asesor de Bill Clinton: "¡Es la economía, estúpido!"

Feijóo pide "moderación"

Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de La Coruña, ante un Alberto Núñez Feijóo que apelaba a la "moderación", Pablo Casado expuso este viernes la situación con toda crudeza: "Ya hay demasiadas familias que no pueden encender la calefacción porque no pueden pagar la factura de la luz, que ha subido un 530% desde que Pedro Sánchez ha llegado a La Moncloa. Hay un millón y medio de hogares que están haciendo las colas del hambre para poder comer y cenar. Según Cáritas, hay seis millones de españoles que están en pobreza severa".

Casado, sobre marcha de Castells: "Esto es como la novela 'Los diez negritos'"

"El PIB ha caído un 11% y este año sólo se va a recuperar un 4,5%", enumeraba el líder del PP, "según la OCDE somos el país que peor lleva la recuperación económica y a partir de enero tendremos la peor cifra de paro de toda la UE, peor que Grecia ¿Tenemos que callarnos para que no nos digan que crispamos? Hay 4,3 millones de españoles en el paro, ¿y nos dicen que tenemos que decir que hay empleo en España? La gente no puede ni hacer la compra en Navidad".

El líder del PP recordaba que, cuando auguró que las cifras de crecimiento serían la mitad del 9,8% anunciado por el Gobierno, desde el PSOE fue tachado de "catastrofista y patriota de hojalata" y acusado de crispar. "Ahora, todos los organismos internacionales nos dan la razón. Lo que ha hecho el Gobierno es ganar un año mintiendo".

La sexta ola del Covid caracterizada por la elevada transmisión de la variante ómicron, la inflación del 5,5% que amenaza con mantenerse en los próximos meses, los elevados precios de la luz y los carburantes han hecho saltar por los aires todas las previsiones del Gobierno.

La UE exige reformas

Pero a estos factores hay que sumar uno no menos importante: las contradicciones internas entre el PSOE y Podemos impiden acometer las reformas más urgentes que reclama la economía.

La llegada de los fondos millonarios del plan Next Generation de la UE todavía constituye la principal esperanza del Gobierno para impulsar la recuperación económica. La Comisión Europea ya ha aprobado la entrega de 18.000 millones de los 76.000 millones a fondo previstos.

Pero esta inyección económica se está ralentizando porque está condicionada a reformas como la del sistema de pensiones y del mercado laboral. En el primer caso, el ministro José Luis Escrivá ha optado por una subida de las cotizaciones de 0,6 puntos -en principio, como solución provisional durante 10 años- para inyectar unos ingresos adicionales de 50.000 millones de euros a la caja de la Seguridad Social.

Una previsión que algunos economistas juzgan demasido optimista, a la vez que ineficaz.

En cuanto al mercado laboral, el presidente Sánchez es prisionero del compromiso adquirido por Podemos de derogar la reforma del PP. La vicepresidenta Yolanda Díaz no está dispuesta a renunciar a este compromiso y además plantea fórmulas para limitar los contratos temporales. Pero el área económica del Gobierno es consciente de que añadir rigidez al mercado laboral puede frenar la creación de empleo, el único dato que le sonríe al Ejecutivo.

Netflix en catalán

El portavoz económico del PP en el Congreso de los Diputados, Mario Garcés, también ha incidido este viernes en la ofensiva contra la vicepresidenta Calviño, a la que atribuye "tres errores gravísimos, crónicos en el Gobierno de Sánchez: el error de diagnóstico, el error en las políticas reactivas para combatir las amenazas económicas, y el error de gestión".

En conversación con este diario, Garcés ha advertido que la caída en la previsión de crecimiento del PIB, anunciada por todos los organismos independientes, deja en papel mojado el proyecto de Presupuestos que Sánchez ha pactado con sus socios mediante todo tipo de concesiones. La última, contraída con ERC, una inyección de 15 millones de euros públicos para que plataformas como Netflix puedan producir series en catalán.

La caída de las previsiones de crecimiento del PIB, ha señalado el portavoz económico del PP, "cercena los ingresos fiscales que a duras penas se mantendrán por el efecto pernicioso de la inflación, y consolida un gasto público que, en muchas políticas públicas, carece de la más mínima eficiencia".

"La errática política económica", denuncia Garcés, "nos ha situado en el último puesto de todos los ránking de la Unión Europea (recuperación de PIB prepandemia, déficit público, saldo vivo de deuda pública). El presidente Sánchez persevera en una política de incremento de la presión fiscal y de intervencionismo económico que limita severamente las expectativas de crecimiento y merma la competitividad de nuestras empresas en los mercados nacionales e internacionales".

"Descrédito internacional"

Garcés denuncia también la "incapacidad del Gobierno" para gestionar los fondos europeos que deberían contribuir de forma decisiva a impulsar la recuperación económica. Al respecto, Pablo Casado insistía en la necesidad de crear una "agencia transparente" que vigile la gestión de estos fondos que, en algunos casos, "van a empresas de familiares del Gobierno".

Durante su intervención en La Coruña, el líder del PP, Pablo Casado, incidió en las contradicciones del Gobierno socialista: "Hoy se cumple el récord histórico en el precio de la luz. Cuando la luz subía un 8%, convocaban minutos de silencio por la pobreza energética y Sánchez pedía la dimisión del presidente Mariano Rajoy. ¿Qué tiene que hacer ahora que la luz ha subido más de 530%?"

El líder del PP tachó de fracaso la propuesta de reforma planteada por la vicepresidenta Nadia Calviño para intentar abaratar la factura de la Luz: "Hoy, dos comisarios han mandado una carta a Nadia Calviño para decirle que sus propuestas de reforma van en contra de todos los pilares del Estado de derecho de la UE".

A juicio de Casado, España no puede aguantar más el "descrédito internacional" que supone que la Comisión Europea amoneste a España por la politización de la Justicia, tenga que investigar los homenajes a etarras o denuncie las políticas del Gobierno que vulneran "la libertad de empresa".

El presidente del PP volvió a defender su propuesta para abaratar un 20% la factura de la luz (en un total de 9.000 millones de euros), reduciendo el IVA al 4% utilizando los derechos de emisión de CO2 para reducir la tarifa y sacando del recibo los costes no energéticos. El Gobierno, recordó el líder del PP, ha rechazado esta propuesta, al igual que los "pactos de Estado" planteados por él mismo sobre la Educación y las pensiones. "Ofrecimos a Sánchez un pacto en Navarra para que no dependiera de Bildu, pero no le dio la gana", concluyó.

