La socialista que invitaba a las niñas a "encender" su "clítoris" violó el derecho a la libertad religiosa

La guía de educación sexual que el Ayuntamiento de Getafe (Madrid) repartió a los colegios del municipio a principios de año, en la que se instaba a las niñas a "apagar la tele" y "encender" el clítoris, violó derechos fundamentales. Así lo ha decretado ahora la juez de lo Contencioso Administrativo número 8 de Madrid.

La magistrada considera en su sentencia que el consistorio gobernado por la socialista Sara Hernández no respetó el derecho a la libertad religiosa por incluir en la guía Rebeldes de género burlas a la Virgen María, rebautizada en el texto como "la madre abnegada": "Todo entrega y sacrificio, sin vida propia y asexual". También se le atribuían consignas como "no desearás" y "no gozarás".

El polémico proyecto, denunciado por Abogados Cristianos, aseguraba, entre otras perlas, que es necesario "un poquito de autocoñocimiento" y que "la masturbación mola; ni es sucia-pecado-prohibida".

Estas "geniales guías" -palabras del consistorio getafense- también instaban a los infantes a "descubrir el sexo a lo grande" y "vivirlo sin límites". "¡Apaga la tele y enciende tu clítoris!", proponían para ello a través de hilarantes ilustraciones.

El reparto de dichas guías, dice ahora la juez, "vulnera el derecho fundamental de los alumnos cristianos a no sufrir discriminación alguna por razón de su religión o creencias y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

La sentencia llega después de que la Justicia ya hubiera obligado el pasado junio al Ayuntamiento de Getafe a retirar cautelarmente las guías a petición de la organización de juristas Abogados Cristianos.

"Atacar no es educar"

Tras la polémica, la alcaldesa getafense, Sara Hernández, afirmó que el objetivo de la guía era que "todos los niños, todos los adolescentes y todos los jóvenes del municipio tuvieran relaciones sexuales satisfactorias e igualitarias".

Pero la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha destacado este lunes que "atacar no es educar". "Adoctrinar es ilegal y la alcaldesa de Getafe debería dimitir por vulnerar derechos fundamentales con el único objetivo de imponer su ideología", ha recalcado a través de su cuenta de Twitter.

"Los ciudadanos no merecemos pagar con nuestros impuestos a los que incumplen la ley y utilizan el dinero de todos para imponer su ideología, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos", ha zanjado Castellanos.

