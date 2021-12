Macarena Olona enfurece a la izquierda en busca del voto obrero: "Julio Anguita estaría orgulloso de Vox"

Macarena Olona, presumible candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, busca el voto obrero y en sus útimas manifestaciones ha apelado a un histórico líder en las antípodas para tratar de atraer a los trabajadores. Julio Anguita, sostiene Olona, estaría "orgulloso" de su partido.

"He querido escuchar de nuevo -comenzó Olona- uno de mis discursos favoritos en política, de un político que sin duda ha marcado la historia de España, con el que tengo grandes diferencias ideológicas, no tanto en el diagnóstico de los problemas como en las soluciones que proponía. He pasado un rato a solas con Julio Anguita, en paz descanse, recordando un de sus más célebres discursos que pronunció dirigiéndose a España en 1999".

La dirigente se dirigía a militantes y simpatizantes de Lepe, Huelva, en un acto conmemorativo del tercer aniversario de las elecciones autonómicas de 2018 en las que Vox irrumpió en el Parlamento de Andalucía y con sus votos cambió el color político de la Junta 37 años después.

Don Julio Anguita y la lucha obrera. pic.twitter.com/8QWl1vYSuU — Macarena Olona (@Macarena_Olona) December 2, 2021

"Don Julio -continuó Olona- sin lugar a dudas era un hombre del pueblo, un hombre que amaba al pueblo, un hombre que hoy se avergonzaría porgundamente de esos que dicen ser de izquierdas y defender a la clase obrera, y me refiero tanto a los partidos políticos como a esos sindicatos de las mariscadas".

Su exposición sobre Anguita, de menos a más en entonación y ritmo, tenía su punto álgido con la afirmación que ha enfurecido a la izquierda, más en particular a Izquierda Unida, identificando a su mayor referente con el partido de Santiago Abascal: "Estamos en un momento en el que esto no va de derechas y de izquierdas y os puedo asegurar que don Julio Anguita, hoy en día, de quien se sentiría profundamente orgulloso es de Vox porque vería representado el espíritu de lucha que siempre mantuvo".

A la ultraderecha, cuando dice estupideces, hay que tratarla con ironía.



Ya lo dijo Julio Anguita. pic.twitter.com/MbHleLeo3i — Ernesto Alba🔻 (@Ernesto_Alba) December 2, 2021

En Izquierda Unida han reaccionado compartiendo diversos vídeos del propio Anguita en los que habla de la "extrema derecha" y pide que nadie le "utilice", o en los que pide que "a la ultraderecha, cuando dice estupideces", se le trate "con ironía". Toni Valero, coordinador del partido en Andalucía y portavoz de Unidas Podemos en esta comunidad, ha respondido así a Olona: "No ensucies la memoria de Julio, fascista".

