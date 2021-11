Vox exige a Ayuso eliminar la perspectiva de género de los colegios y hablar de la defensa de España

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido, una vez más, en la necesidad de que las leyes LGTBI queden excluidas de los colegios de la región como parte de la negociación para aprobar los Presupuestos de 2022.

Monasterio exige no sólo la derogación de estas leyes, también impulsar "el concepto de España" en las clases así como "la defensa de lo que es España". "Hasta ahí tenemos que llegar", ha afirmado la dirigente de Vox, que pide que se deje "en paz" a los niños en temas como la sexualidad, cuestión, añade, que se debe explicar en clase sólo desde la perspectiva "científica".

"No puede ser que nuestros niños sepan más de perspectiva de género que de matemáticas, geografía o de Historia de España", ha criticado este martes en TVE. "Y eso es lo que va a pasar con las leyes de Sánchez", ha continuado, dejando claro que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está dipuesto a derogar las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid. "Hay que poner freno a estas políticas", ha añadido.

Monasterio (Vox). sobre las leyes LGTBI: "La ley de Igualdad y no Discriminación que hemos presentado es una ley que defiende los principios constitucionales (...) No puede ser que nuestro niños sepan más de perspectiva de género que de matemáticas"#LHRocíoMonasterio pic.twitter.com/VyFBWxaZew — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 16, 2021

Adoctrinamiento

Rocío Monasterio cree que la educación de los niños "debe ser neutral" y no permitir que "se les adoctrine" con cuestiones de género. "Velar por esto es velar por el futuro de España", ha dicho, dejando claro que cuestiones como la igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales ponen en peligro al país.

Si bien Ayuso no contempla la derogación de las leyes LGTBI, sobre la mesa sí está una posible modificación de las mismas, aunque sin concretar. "Si me ofrecen una reforma para que nuestros niños no sean adoctrinados, veremos", ha continuado Monasterio, que prevé que las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid se aprueben "muy pronto", antes del 21 de diciembre.

Defensa de España

La dirigente de extrema derecha ha asegurado respetar la igualdad y la no discriminación por raza u orientación sexual pero ha rechazado por completo "que determinados grupos entren a adoctrinar con valores" a los niños en los colegios "enfrentando" a mujeres con hombres y hablándoles "en contra" del concepto de familia.

Sus valores, los que habría que defender en los colegios de Madrid según Vox y su Ley de Igualdad y no Discriminación, "son los universales" y "los que vienen en la Constitución", como el "respeto", el "civismo", "el concepto de España" y "la defensa de lo que es España". "Hasta ahí tenemos que llegar", ha apuntado.

"Ya en casa que los padres le cuenten a sus hijos lo que quieran. A los niños hay que dejarles en paz. De la sexualidad hay que hablarles desde un punto de vista científico", ha continuado Rocío Monasterio, insistiendo en la idea de que "la escuela tiene que ser neutral".

Sigue los temas que te interesan