El PSOE hará el bable lengua oficial tras lograr el vuelco de Foro Asturias

El Gobierno de Asturias ya ha encauzado una mayoría parlamentaria suficiente como para reformar el estatuto y hacer del asturiano una lengua cooficial. A la alianza de PSOE, Podemos e Izquierda Unida le faltaba un solo escaño para lograr su objetivo y ha sido Foro Asturias –partido fundado por Francisco Álvarez Cascos– quien se lo ha ofrecido.

Con la vista puesta en el programa electoral que ofreció Foro a los electores en 2019, podría describirse como un giro inesperado. La formación regionalista aseguró por escrito que no existe en Asturias un consenso social suficiente como para dar ese paso. Ahora, la dirección ha cambiado de opinión. Adrián Pumares, diputado y secretario general, se ha mostrado partidario de la cooficialidad del bable.

"Es que eso no es Foro. ¡Han traicionado el partido!". Lo cuenta, en conversación con este periódico, Pedro Leal, hombre de confianza de Álvarez Cascos, que fue expulsado de la organización y permanece en la Cámara como representante no adscrito.

El propio Cascos dejó de pertenecer al partido que fundó. Es más, sus excompañeros le han puesto una querella por presuntamente haber vaciado las arcas de la organización para beneficiarse personalmente. El exvicepresidente del Gobierno rebate: "Es todo una conspiración para callarme; y nace, entre otras cosas, de mis críticas a la cooficialidad del asturiano".

El paso dado por Pumares ha provocado toda una revuelta política en Asturias. Vox ha organizado una campaña contra este diputado, empapelando las calles con su cara y señalándolo por haberse abierto a la cooficialidad del bable.

En realidad, prácticamente desde el tiempo de Jovellanos, en Asturias siempre se ha hablado de los "bables" –en plural–. Cada valle y cada puerto de mar tiene su propio dialecto. Sin embargo, en los últimos años, la Academia de la Llingua trabaja para ahormar una lengua común. Y esa es la que el Ejecutivo socialista, con el apoyo inesperado de Foro Asturias, quiere cooficializar.

La "llingua"

"No me conocen si creen que la presión afectará a mi voto", ha dicho Adrián Pumares en una entrevista con La Nueva España. Se refiere a la campaña de Vox, pero también a la oposición de PP, Ciudadanos y a sus excompañeros.

"Hay empresarios que quieren hacer trámites en llingua que no pueden y universitarios a los que se les ha puesto trabas para presentar su tesis en asturiano", resumía Pumares en esta conversación.

Incluso reiteraba que no iba a permitir que la izquierda se apropie de la defensa de símbolos como el asturiano. Pedro Leal, su excompañero y diputado no adscrito que votará contra esa cooficialidad, incide en que "el partido ya no tiene nada que ver con lo que fue".

Describe el gesto de Foro Asturias como un "negociete de unos pocos" y habla de un entramado de "editoriales e intérpretes" que, "en connivencia con la Academia de la Llingua", sacan dinero "de todo eso".

Pumares, por su parte, explica el giro copernicano refiriéndose a un "intenso debate interno" y celebra que Foro Asturias es un partido "mucho más democrático" que cuando Cascos estaba al frente.

Los tiempos son complejos. Al tratarse de una ley orgánica, los diputados asturianos consultados por este diario no creen que pueda aprobarse antes de un año. El texto, como cualquier estatuto, viaja luego al Congreso y al Senado, donde también tiene que votarse.

Sin embargo, tanto en el lado gubernamental como en la oposición, reconocen que el presidente, Adrián Barbón, podría lograr su objetivo "antes de que acabe la legislatura". Se trata de una de las reivindicaciones principales, teniendo en cuenta lo ajustado de las mayorías y que, tras las próximas elecciones, quizá ya no sea posible.

La negociación entre el Gobierno asturiano y Foro Asturias podría comenzar en los próximos días. Al presidente Barbón no le ha gustado que Pumares haya exigido la aplicación de medidas fiscales de carácter liberal como contrapartida. Además, Pumares pide que el asturiano, pese a convertirse en cooficial, no sea lengua vehicular en las escuelas.

Sigue los temas que te interesan