Ayuso quiere que Darias obligue a vacunar la 2ª dosis a todos los españoles que tuvieron Covid

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso propondrá este miércoles al Ministerio de Sanidad de Carolina Darias y al resto de Comunidades Autónomas que se ponga una segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 a aquellas personas que pasaron el coronavirus y sólo se les puso una dosis.

De aprobarse, representaría una modificación importante en la estrategia española de vacunación. Desde que se publicó la cuarta actualización del documento del Ministerio de Sanidad el 27 de febrero de 2021, las personas que se han contagiado de la Covid-19 han recibido una única dosis del preparado contra la Covid de Pfizer o Moderna.

El cambio de paradigma supondría una modificación sustancial que repercutirá en casi dos millones de personas (es decir, todos los que han pasado el coronavirus desde el mes de febrero), que precisarían de una segunda pauta.

Según ha manifestado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el objetivo es solventar los problemas que estas personas con una única pauta están sufriendo a la hora de viajar al extranjero. Sobre todo a la hora de recibir su pasaporte Covid-19, el documento emitido por las CCAA y la Unión Europea para facilitar la movilidad y en turismo entre países.

El conocido como Pasaporte Covid (o Green Pass) valida a las personas que se han vacunado contra el coronavirus Covid-19. A los que han pasado la infección les pone que tienen la "pauta completa" aunque tengan inyectada una dosis de vacunas de ARN mensajero como Pfizer y Moderna (precisan dos pinchazos).

En estos momentos, algunas Comunidades Autónomas, como Madrid, ofrecen la posibilidad de que aquellas personas con una sola dosis puedan pincharse una segunda dosis para no tener problemas a la hora de viajar.

Aun así, existe una cierta inequidad entre regiones y no en todas se solicita de una misma manera. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha los servicios de salud precisan al ciudadano de un justificante laboral o educativo por el que necesitarían la segunda dosis. Por el contrario, en Madrid esto no es necesario y la vacuna se administra también si se alega un viaje por placer.

¿Por qué la doble dosis?

Pero ¿por qué precisan de una segunda dosis la persona que ya han pasado la Covid-19? El problema radica en la estrategia marcada por el Ministerio de Sanidad. Cuando la persona con una sola dosis y "pauta completa" viaja fuera del espacio europeo se le considera que no está correctamente vacunado contra la Covid-19.

En muchos países (la mayoría) se exige la doble pauta vacunal y por eso se considera que esas personas con una dosis no están correctamente inmunizadas y no pueden pasar al país. Precisan de una prueba PCR o un test de antígenos (esto no en todos) para cruzar la frontera.

Desde los gobiernos de Estados Unidos, República Dominicana, Turquía o Egipto se argumenta que la pauta vacunal implantada por España no es la que aparece en la ficha técnica de las vacunas, por lo que no es la recomendada por las agencias reguladoras de medicamentos y productos sanitarios.

La propuesta del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se puso sobre la mesa el lunes en una entrevista en Onda Madrid y, previsiblemente, lo planteará este miércoles en la reunión del Consejo de Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En su argumento, Escudero insistía en que hay personas que están teniendo problemas a la hora de viajar o estudiar fuera de nuestro país, por no tener las dos dosis y que, como ya no hay escasez de vacunas, es el momento para ponerla.

"La estrategia de vacunación está dando la espalda a los que han pasado la enfermedad y solo han recibido una dosis, y ahora hay personas a las que por cuestiones de trabajo o para estudiar, se les está exigiendo la doble pauta. Es el momento de hacerlo porque se puede vacunar con la remanente de vacunas", explicaba el consejero de Sanidad.

Reino Unido dice sí

Si hacemos caso a los informes del Ministerio de Sanidad, desde que se aprobara la cuarta actualización de la estrategia de vacunación en España se han contagiado 1.813.664 personas. Si todas ellas se han vacunado de una dosis tras haber pasado la Covid-19, se precisarían de dos millones de vacunas más para poner esa dosis.

Además, existe un problema logístico y es que todos ellos ya aparecen en los documentos del Ministerio como personas con pauta completa, por lo que, cuando se les vacune el número de inmunizados no variaría.

La cifra no tiene por qué ser exacta. Y es que, muchas personas contagiadas por Covid-19 antes de febrero de 2021 también han podido aparecer registradas como tales (y por tanto habría más personas con una sola pauta) y otras, como las que se diagnosticaron con test de antígenos, ya se vacunaron con doble dosis.

En este segundo supuesto, el problema fue que cuando se empezaron a entregar los pasaportes Covid de recuperados (personas que habían pasado la enfermedad y a las que se les consideraba inmunes durante los siguientes seis meses) los diagnosticados con pruebas de antígenos no fueron validados. Y es que, como adelantó EL ESPAÑOL, Europa aprueba la evidencia aportada por una prueba que no sea una PCR.

En estos momentos, otros países como Reino Unido están evaluando también vacunar con otra dosis a las personas que hayan pasado la Covid-19. Fue el exministro británico de Sanidad, Matt Hancock, quién indicó que las segundas dosis para combatir el coronavirus ofrecen una protección muy fuerte aunque los preparados de refuerzo proporcionarían aún una “mayor protección”,

Otto Yang (Universidad de California-Los Ángeles) ha liderado un estudio en el que se refleja que los anticuerpos de leves y asintomáticos contra la Covid disminuyen drásticamente a los tres meses de la infección.

Consejo Interterritorial

Además de plantear este aspecto respecto a la segunda dosis, el CISNS aprobará (previsiblemente) pinchar la segunda dosis de Janssen a las personas vacunadas con la monodosis de Johnson&Johnson.

Como adelantó este medio, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas pretenden pinchar una vacuna de ARN mensajero (Pfizer o Moderna) a todas aquellas personas que se hayan vacunado con Janssen.

Madrid también será la protagonista de la jornada tras aprobar la eliminación de las mascarillas en los recreos de los colegios. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, propuso a Ayuso que esperara a tener el consenso de todas las autonomías y (puede) que sea en la jornada de este miércoles cuando lo busque.

