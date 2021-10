Echenique acusa al Tribunal Supremo de "atentado" si quita el acta a Alberto Rodríguez

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que si el Tribunal Supremo y el Congreso retiran el acta de diputado a Alberto Rodríguez será una "aberración" jurídica y un "atentado" contra el Poder Legislativo.

Asegura, además, que si esto es así "España volverá a hacer el ridículo en Europa" y confía en que el Tribunal Supremo "no vaya a cometer esta barbaridad jurídica" porque "en ningún caso la sentencia habla de retirar el acta a un diputado electo". "El Tribunal no puede hacer algo que no sentenció", ha añadido.

En una entrevista en La 1 este viernes, Pablo Echenique ha explicado que el Tribunal Supremo ha condenado al diputado de Podemos Alberto Rodríguez a un mes y 15 días de inhabilitación por sufragio pasivo, es decir, "que no te puedes presentar a unas elecciones". "En ningún caso le pueden quitar el acta a un diputado electo porque en ningún caso se habla de inhabilitación para cargo público", apunta.

"Sería un atentado"

Echenique ha apelado al Código Penal para explicar la diferencia entre las dos penas. La inhabilitación para sufragio pasivo, ha apuntado, viene recogido en el artículo 42 mientras que la imposibilidad de ejercer un cargo público está en el 44. "No se habla en la sentencia de retirarle el acta a un diputado electo", ha insistido, recordando que a Alberto Rodríguez le votaron casi 65.000 tinerfeños.

De ser así, y a la espera de la decisión final del Supremo, se estaría cometiendo, en palabras de Echenique, una "nueva aberración jurídica" y un "atentado" al único poder elegido por los ciudadanos, el Legislativo. "Se está maniobrando para despojar del acta a un miembro electo", añade dejando claro que "cualquier demócrata debería estar espantado" de que el desenlace fuera retirar el acta a Alberto Rodríguez.

@PabloEchenique: "En la sentencia del Supremo en ningún caso está que haya que quitar el acta de diputado a Alberto Rodríguez. Ya hay jueces en la prensa diciendo que si esa barbaridad jurídica se ejecuta, pues en Europa vamos a volver a hacer el ridículo como país". pic.twitter.com/zowI9fKMdy — PODEMOS (@PODEMOS) October 22, 2021

Por ello, Echenique ha apuntado que Rodríguez fue condenado con una sentencia "sin pruebas" y con un "testimonio endeble" por lo que ha apelado al Poder Judicial a "dejar de hacer el ridículo en instancias superiores".

Batet pide aclaración al Supremo

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió este jueves solicitar al Tribunal Supremo que aclare el alcance de la pena que impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.

Lo ha hecho dos días después de que el PSOE y Unidas Podemos, que suman mayoría este órgano, concluyeran el martes que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.

Rodríguez fue condenado a un mes y 15 días de prisión, así como a inhabilitación, por propinar una patada a un agente durante una manifestación que tuvo lugar el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Tenerife). Pese a la resolución condenatoria del Supremo, los letrados del Congreso consideran que "no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez".

Ante las dudas que esto genera, Batet ha pedido ahora una aclaración. El informe aclaratorio del Supremo será preciso y definitivo para determinarsi Alberto Rodríguez debe abandonar su escaño o no.

