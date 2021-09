El PP acusa a Sánchez de ser el "señor X" del 'caso Ghali': "¿Quién le dio la orden a González Laya?"

El PP no levanta el pie del caso de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario acogido por nuestro país en un hospital de La Rioja, algo que provocó un enconamiento casi sin precedentes de la tensión con Marruecos, con la invasión migratoria de Ceuta vivida el pasado mes de mayo.

Se trata de un asunto que aún está en vías de solución tras los reveses judiciales a la devolución de los menores marroquíes impuesta por el Ministerio del Interior.

El Grupo Popular en el Congreso va a solicitar la comparecencia en la Cámara Baja tanto del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, después de que el juez que instruye el caso haya citado como investigada (la antigua figura de la imputación) a la antecesora de Albares, Arancha González Laya.

Se trata, en palabras de la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, de aclarar un "inmenso" escándalo y de despejar, como se dijo en su día con el caso GAL, quién es el "señor X".

Para Gamarra, "lo que está claro es que las instrucciones venían de más arriba" afirmó este martes, en clara referencia a la eventual responsabilidad de Pedro Sánchez en la acogida de Ghali. Recordaba también la portavoz del PP, que Ghali fue tratado de Covid en un hospital público de una comunidad autónoma, la riojana, con una presidenta socialista, Concha Andreu. El líder del Polisario entró en nuestro país en un avión medicalizado que aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza procedente de Argelia.

¿Quién dio la orden?

Por eso, explicaba la dirigente del PP, Bolaños y Albares deben acudir a la sede de la soberanía popular para "que den las claves de quién dio la orden. Porque evidentemente, esa orden no partió de la ministra de Exteriores" aseveraba, afirmando que además de "reconducir" las relaciones con Rabat hay que averiguar ahora "la verdad" de lo sucedido.

El ex número dos de Laya en su etapa como ministra, Camilo Villarino, declaró ante el juez del caso, como adelantó EL ESPAÑOL, que "no creo que fuera ella sola por sí y ante sí [la que decidió acoger a Ghali]. El Gobierno no es un reino de taifas". Una declaración en sede judicial que ya señalaba claramente a instancias superiores en el Ejecutivo como los responsables de la polémica decisión.

El PP quiere ahora que den explicaciones en el Congreso de los Diputados tanto Albares, que apenas hace dos meses realizó el traspaso de poderes con Laya, como Bolaños, que aunque es ministro también desde julio -cuando Sánchez acometió la mayor crisis de gobierno desde que llegó a La Moncloa en 2018- ya era antes secretario general de la Presidencia y uno de los hombres de mayor confianza de Sánchez.

Gamarra vincula la crisis de gobierno de julio, en el que una de las principales damnificadas fue González Laya, en parte al caso Ghali, y por eso cree conveniente que sea Bolaños quien ofrezca explicaciones. "Ahora se empiezan a conocer muchas de las razones que no se explicaron en su momento. Algunos de los cambios en el Gabinete de Pedro Sánchez, en el Consejo de Ministros, no encontraban una razón muy clara" razonaba Gamarra, para concluir que el relevo de Laya se sabe ahora que estaba relacionado con ese caso.

La tesis de que hay que buscar más arriba de la antigua titular de Exteriores para encontrar al responsable de la acogida de Ghali que tanto soliviantó a Rabat también es compartida por el tercer partido del Congreso, Vox. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, afirmaba al respecto que "quien debe ser investigado y en su caso condenado es quien diera la orden".

Sigue los temas que te interesan