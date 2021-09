El PSOE de Madrid acusa a Ayuso de "populismo fiscal" y de parecerse al "nacionalismo catalán"

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha acusado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de ejercer el "populismo fiscal" en la región, así como de practicar un "discurso diferenciador" que recuerda al del "nacionalismo catalán".

Así se ha expresado este lunes la portavoz socialista, número dos de Ángel Gabilondo en las pasadas elecciones autonómicas, en un desayuno informativo celebrado en el Hotel Ritz. Ahí, Jalloul ha abogado por "bajar la crispación entre las instituciones" denunciando que "el impuesto más caro que pagamos los madrileños es el de la corrupción" y que hay que "trabajar en una fiscalidad justa y redistributiva" frente al "populismo fiscal".

El PSOE de Madrid recupera así un discurso duro, que fue el que le llevó a la debacle en los pasados comicios, y que recuerda al de los separatistas cuando hablan de dumping fiscal para defender la necesidad de subir los impuestos a los madrileños. Pero es, paradójicamente, Díaz Ayuso, la que, en opinión de Jalloul, recuerda a los nacionalistas catalanes, socios del Gobierno de España a través de ERC.

☕ | @jalloul_hana en @NewEconomyForum



Si se hubiese recaudado el Impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid se hubieran recaudado 900 millones.



⏯ 6 veces el coste del Hospital Zendal.



En la Comunidad de Madrid existe una política fiscal regresiva. pic.twitter.com/p4D3YAFzk1 — PSOE-Madrid (@psoe_m) September 20, 2021

"No podemos diferenciar a Madrid del resto del mundo porque ese hecho diferencial que Ayuso quiere imponer en Madrid por encima del resto de las comunidades es insolidario. Tiene un discurso atacando al Gobierno de España, diciendo que les maltratan, que nos recuerda mucho al nacionalismo catalán", ha sostenido la exnúmero dos de Gabilondo.

A su juicio, las comunidades no deben competir entre sí y a Madrid considera que acuden "las grandes fortunas para no pagar el impuesto de patrimonio. Así, ha incidido en que los socialistas "nunca" han hablado de un impuesto particular para Madrid ni tampoco de que quieran subir los impuestos.

Autonomía fiscal

Las declaraciones de Hana Jalloul llegan después de que Isabel Díaz Ayuso haya anunciado una ley para "blindar" la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid ante la "armonización fiscal" al alza que pretende aplicar el Gobierno de España en la región.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. E.P.

Un anuncio, el de la presidenta madrileña, que se suma a la eliminación de los impuestos propios, convirtiéndose así en la primera región española que no cobra un euro a sus ciudadanos a través de estos tributos, ahorrando una media de 99 euros al año por contribuyente.

Lo cierto es que las políticas fiscales de Díaz Ayuso han permitido que el PIB de Madrid haya crecido un 31,7% en el último año (12 puntos por encima de la media nacional). Además, el Ejecutivo regional pronostica "un crecimiento de casi 8.300 millones de euros y 2.500 empleos para los próximos años".

Frente a su gestión, el PSOE de Madrid, a través de su portavoz, se ha mostrado partidaria de que los impuestos se inviertan de manera "más eficaz" porque hay "mucho despilfarro". Por ello, propone una recaudación progresiva en la que las clases más altas "paguen más".

