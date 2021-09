Junts cree que sin sus indultados la Mesa fracasará y “la gente se echará a la calle”

Junts per Catalunya no participará en la Mesa con el Gobierno de España mientras no se levante el veto a la presencia de sus indultados. La formación dirigida desde Waterloo por Carles Puigdemont acusa a Esquerra Republicana –la otra mitad del Govern– de haber hecho un pacto con Pedro Sánchez para "dar estabilidad" a Moncloa. Así lo explican a este periódico fuentes de la organización independentista.

La relación entre las siglas de Junqueras y Puigdemont –dirigidas en Cataluña respectivamente por el president Aragonès y Jordi Sànchez– se deteriora a gran velocidad. Mientras los dirigentes de ERC celebran en privado el veto a los indultados de Junts; en Junts definen la Mesa como un "teatro en donde no se negocia nada". "Y si de la Mesa no sale nada bueno para el independentismo, la gente se echará a la calle", relata un portavoz de los de Puigdemont. Con el objetivo de desmontar el relato auspiciado por Sánchez y Aragonès, en Junts reivindican "estar a favor de la negociación para resolver el conflicto". A favor de una mesa... "que sólo será una solución si trae la autodeterminación y la amnistía", apostillan a continuación. No se borran definitivamente de la Mesa, pero además de exigir potestad para nombrar a sus propios participantes reivindican la existencia de "una agenda concreta". Con esas palabras se refieren a la ausencia de contenido en el estreno del miércoles. Ni Sánchez ni Aragonès acertaron a especificar lo sucedido en el interior del Palau. Como prueba de ese coqueteo entre el Gobierno y ERC que critica Junts, los de Puigdemont añaden: "Antes que el veto a nuestros indultados estuvo el veto de Moncloa a Junqueras, porque Esquerra quería que Oriol estuviera, pero les dijeron que no. Lo tienen todo pactado". "No les va a funcionar" Pero, ¿cómo evalúa Junts la estrategia seguida por ERC? "Están intentando ser un partido mayoritario que pueda ganar las elecciones. Piensan que, dando apoyo al PSOE en Madrid, van a ganar apoyos aquí entre la izquierda, pero nosotros creemos que no les va a funcionar". Un dirigente de Esquerra, por su parte, rebate: "Lo que sucede en Cataluña es kafkiano. La verdadera oposición al Govern no es el PSC, sino Junts". Si en algo están de acuerdo Junts y ERC es en la "desmovilización" que sufre el separatismo actualmente. Sin embargo, los de Puigdemont conciben que, conforme la Mesa se vaya desarrollando sin dar resultados, Esquerra se "irá desgastando". "Creemos que absolutamente todo está pactado y que llegarán a un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado. Ahí, Sánchez les dará alguna zanahoria para que puedan vender en Cataluña, pero la gente no es tonta", sintetizan las fuentes consultadas de Junts. Pese al fracaso de la Diada y esa desmovilización también estrechamente relacionada con los indultos –ya no funciona el relato del victimismo–, en Junts reiteran que el procés no ha terminado y que la Mesa puede golpear a ERC como si fuera un bumerán. "Nosotros no nos sentaremos mientras no haya propuestas concretas y mientras no podamos decidir quiénes son nuestros representantes. Y si nosotros no estamos, no se arregla Cataluña".