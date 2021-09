Díaz Ayuso pide la dimisión de Marlaska: “El Gobierno toma a los ciudadanos por imbéciles”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado las tintas contra el Gobierno y contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de la resolución del misterio de Malasaña: la agresión homófoba de los ocho encapuchados del pasado domingo a un muchacho gay de 20 años no sucedió. Sin embargo, la simple denuncia dio para una convocatoria de urgencia contra la homofobia y para tres días de un circo político y mediático del tampoco Marlaska se mantuvo al margen.

Porque el titular de Interior deslizó que PP y Vox juegan "al límite" con sus declaraciones, y sugirió que tienen parte de responsabilidad de los delitos de odio. Ni siquiera tras revelarse la verdad de fondo, que no hubo paliza y todo fue una tapadera para ocultar una infidelidad, se retractó de sus palabras. De modo que los señalados han reclamado su dimisión apelando a la responsabilidad, y Marlaska ha preferido no hacerlo: "La única responsabilidad que asumo es la de trabajar y seguir trabajando mucho".

Las críticas, en cualquier caso, continúan. Díaz Ayuso, tras la reunión con su homólogo manchego (el socialista Emilio García-Page), se ha sumado a las voces que exigen su dimisión y ha criticado con dureza el uso electoralista de un asunto tan sensible. "Si no llega a ser por la actuación de la Policía Nacional, que el propio Ministerio trata de cuestionar, ni siquiera conoceríamos la verdad de estos hechos", ha lamentado. "Lo que me sorprende es que se llame a las manifestaciones a las calles a los ciudadanos por unos hechos que son mentira. El Gobierno de España toma a los ciudadanos por imbéciles".

Asimismo, Ayuso ha defendido su compromiso con gais, lesbianas y transexuales para que "no se dejen colectivizar" y "sigan eligiendo Madrid como el lugar de apertura y respeto que es hoy": "No voy a permitir que ni asociaciones ni colectivos ni leyes injustas promuevan más divisiones por sexos ni por identidades, desde luego en mi comunidad". Y ha añadido: "Llamo a los ciudadanos a estar alerta. Cuando la izquierda va perdiendo el poder, cuando la izquierda va viendo el final en las urnas, cuando van viendo cómo se están sucediendo las encuestas, vuelven a las calles".

Por otra parte, la presidenta madrileña ha sacado pecho de los buenos resultados económicos de la región, que ha crecido un 31,7% respecto al dato del año anterior. La cifra es particularmente positiva al compararse con la media nacional (la diferencia se va a los doce puntos), y atestigua que "Madrid vuelve a impulsar el crecimiento en España".

De acuerdo con la presidenta, por las políticas que pusieron en marcha "en los momentos más difíciles de la pandemia". Un modelo de inspiración liberal que explica su consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, en este periódico, y que Ayuso resume en "impuestos bajos, libertad económica y una lucha contra la pandemia con medidas creativas y sin parar la economía".

