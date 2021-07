Bolaños cree que no se debe tocar la Constitución tras el varapalo del TC al estado de alarma

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido este domingo que la declaración del estado de alarma al inicio de la pandemia de la covid fue lo correcto y ha asegurado que "no hay que tocar la Constitución ni las leyes", tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).



Bolaños mantiene que las medidas aplicadas por el Ejecutivo resultaron eficaces y las leyes fueron suficientes, ya que permitieron salvar vidas y rechaza la posibilidad de haber decretado el estado de excepción. "Quisimos el máximo de protección a las vidas con la mínima afectación a los derechos".



El ministro de la Presidencia ha admitido que no hay contacto con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero asegura que lo va a establecer porque "ya vamos tarde". "Cuando el PSOE está en la oposición se renuevan los órganos cuando toca (...) Me gustaría que el PP fuera más útil para nuestro país".



Sobre Cataluña, mantiene que la etapa del proceso soberanista "está terminando" y empieza una nueva, "la de la búsqueda de soluciones" que ha abierto la concesión de los indultos y la apuesta por la vía pactada, ha opinado en una entrevista en El País.



"Esas soluciones sólo pueden venir a través del diálogo. Es una gran noticia que la comisión bilateral, que deriva del Estatuto, se reúna el 2 de agosto. Después del verano nos sentaremos en la mesa de diálogo para buscar soluciones, pero siempre dentro de la Constitución y la ley", subraya.

