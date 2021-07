Castells avisa ante los contagios entre jóvenes: "Hay que estar preparados para cerrar universidades"

El aumento exponencial de los contagios entre los jóvenes podría afectar a la presencialidad en los centros educativos, sobre todo en las universidades. Si bien el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha insistido en que su deseo es que el curso 2021-2022 sea presencial, ha alertado de que "hay que estar preparados para cerrar" una universidad o campus sin parar la actividad.



En declaraciones a Onda Cero, el ministro ha señalado que no se puede "desterrar" la educación híbrida y puntualmente la enseñanza distancia porque todo depende de la evolución de la Covid-19. "El virus está ahí, nuestro concepto es que vamos hacia la presencialidad, pero hay que estar preparados para cerrar una universidad, un campus".



Tras recordar su intención de llevar su reforma universitaria al Consejo de Ministros en otoño próximo, Castells ha explicado que una de las prioridades de esta nueva Ley de Organización del Sistema Universitario (LOSU) es acabar con la situación de precariedad de miles de profesores, que ha calificado de "absoluto escándalo". Es "un drama humano" tanto para los propios profesores como para las universidades.

Ha reclamado asimismo a los Gobierno regionales una mayor voluntad política de invertir en las universidades, que en los últimos 10 años, ha dicho, ha sufrido una caída del 21% en sus presupuestos, mientras que el número de alumnos se ha incrementado en un 30 .



En este contexto, ha abogado por mejorar el sistema de financiación autonómica y ha recordado que el Gobierno incorporó en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 una transferencia de 146.000 millones de euros, más que todos los fondos europeos, con un aumento del 11% con respecto a 2020.



Autodeterminación de Cataluña

Castells también se ha referido a Cataluña. El ministro de Universidades ha recalcado que "hoy por hoy" no es posible celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, un derecho que "no cabe" en la Constitución española.



Tras asegurar que esta comunidad autónoma quiere llegar a acuerdos y a conciliar -"ya vale de familias y amigos rotos -ha dicho-", el ministro ha señalado que vivir en democracia supone "vivir con las reglas de un Estado de derecho, definido por una Constitución".



"Hoy por hoy -ha añadido- no es posible hacer un referéndum de autodeterminación. En la medida en que para cambiar la Constitución hacen falta tres quintas partes del Parlamento, no existe esa posibilidad. Ni el PSOE ni el PP estarían por un cambio de ese calado y de ese tipo".

Ha añadido que existe el derecho de autodeterminación en el mundo pero "¿respecto a qué y a quién?": "Hoy por hoy en la Constitución ese derecho no cabe, entonces en función de qué marco jurídico se puede plantear es algo que tienen que ver los independentistas".



"Claramente ni en la legislación europea ni en la internacional ni en la española, en este momento y referente a Cataluña puede haber un derecho de autodeterminación", ha insistido.