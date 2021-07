Carmen Calvo responde a Gabriel Rufián: "Pedro Sánchez lo dejó claro. Que se quede tranquilo... o no"

🔴DIRECTO | @carmencalvo_, vicepresidenta primera del Gobierno: "La Abogacía General del Estado no puede estar ahí porque no se están ventilando fondos de la Administración General del Estado. Sí de la Generalitat. No está porque no puede estar"



