Ciudadanos apoyaría una moción de censura del PP: "Hay que pensar en qué merece la gente"

La concesión de los indultos ha despertado el fantasma de una nueva moción de censura a Pedro Sánchez a pocas semanas de cerrar el actual periodo de sesiones. Si hace unos días era Santiago Abascal quien "sin ninguna duda" apuntaba a Pablo Casado para activar este mecanismo, ahora ha saltado a la palestra Inés Arrimadas, que ha hipotetizado con el apoyo de los naranjas.

"Si Casado ahora presenta una moción de censura contra Sánchez, yo la apoyaría a pesar de lo que nos están haciendo", asegura la líder de Ciudadanos en una entrevista en El Mundo en la que no se posiciona sobre si el popular debería o no hacerlo pero incide en que "hay que hacer en la vida cosas desde la política aunque no se lo merezca el que tienes al lado". "Tienes que pensar en qué se merecen los ciudadanos", redunda la dirigente naranja.

En Vox se posicionaron claramente esta semana. Abascal defendió que "nunca ha habido tantos motivos como ahora para presentar una moción de censura" y avanzó que, si los populares no la activan, volverá a ser la formación de ultraderecha quien la presente.

A pesar de todo, desde el PP no consideran que sea el momento. Fuentes de la dirección nacional del partido corroboran la estrategia que ya desplegó Casado el pasado miércoles en la sesión de control del Congreso: pedir la dimisión de Sánchez y la convocatoria anticipada de elecciones, pero no hablar de moción.

Los populares creen que activar este mecanismo de control sería un error, en primer lugar, porque estaría abocado al fracaso: en el caso de contar con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, sumaría 151 apoyos, frente a los 155 noes que aportarían PSOE y Unidas Podemos, a los que previsiblemente se unirían otras formaciones monoritarias.

Coalición PP-Cs

El rearme de los populares no planea sobre una moción sino sobre unas posibles elecciones generales, a las que podrían llegar por primera vez apuntando una mayoría absoluta sumando los escaños de Vox y Ciudadanos, según la encuesta que publica este domingo EL ESPAÑOL.

En Ciudadanos, sin embargo, "no estamos en ese escenario todavía" y no se plantean la posibilidad de concurrir junto a los populares en coalición. "No estamos en ese escenario de elecciones, la verdad. Sí creo que hay que demostrar que hay una alternativa plural al sanchismo y que desde diferentes ópticas se vea lo dañino que es Sánchez", asegura Arrimadas.

La líder de los naranjas considera que "se tiene que visualizar que diferentes espacios políticos estamos de acuerdo en que el sanchismo es nefasto y cada uno tenemos nuestro papel y nuestra posición" y, por eso, apuesta por "llevarnos lo mejor posible y ser una alternativa al sanchismo".

Ciudadanos ha desplegado en las últimas semanas un duro discurso contra el presidente del Gobierno, al que Arrimadas acusa en la entrevista de no tener "límites morales para hacer cualquier cosa para permanecer en Moncloa".

Los naranjas consideran los indultos "un escupitajo a la cara de España" y la mesa de diálogo entre los dos gobiernos, central y catalán, "la ruptura del sistema constitucional". Tampoco están de acuerdo con una hipotética reforma del Estatut y de la Constitución: "No puedo ni quiero apoyar nada que genere más desigualdad entre los españoles y más división entre los catalanes. Sería repetir el error".