"Estamos en Ceuta": Casado evitar hablar de la imputación de Cospedal y dice no tener información

El presidente del PP, Pablo Casado, ha evitado responder a las preguntas sobre la imputación de María Dolores de Cospedal en la Operación Kitchen argumentando que no va a hablar de cuestiones que no le incumben y de las que no tiene "responsabilidad" como líder del partido ni tampoco "información".

"Hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar y nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del PP", ha dicho desed Cueta, donde se ha reunido con su presidente, Juan Vivas.

Casado ha sido preguntado en hasta dos ocasiones por Cospedal y la posibilidad de abrirle un expediente por su imputación por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en 2013. Si bien el líder del PP ha agradecido a la prensa su trabajo se ha negado a contestar, arropado por un grupo de simpatizantes del PP que han gritado e increpado a los periodistas por formular este tipo de cuestiones. "¡Estamos en Ceuta!", decían varios de ellos.

Casado evita pronunciarse sobre Cospedal en su viaje a Ceuta

"Estoy bastante de acuerdo con esos caballeros", ha respondido el dirigente del PP a estos gritos. También ha insistido en la situación judicial de Cospedal "nada que tiene ver" con él ni con las "preocupaciones que tienen ahora los españoles". "Además, son cuestiones de las que no tengo ningún tipo de información", ha añadido.

"Presunción de inocencia"

Quienn sí se ha referido a María Dolores de Cospedal ha sido la pregunta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido respetar su "presunción de inocencia" y ha recordado que "la mayoría de las imputaciones después se quedan en nada".

Ayuso ya ha afirmado que el PP "ya ha pagado mucho las preimputaciones e imputaciones" en "muchos de estos casos" y ha agregado que "todos" los españoles estamos "pagando mucho por aquello", puesto que dichas acusaciones contra el PP dieron paso "al peor Gobierno de la historia".

"Casado tiene que callar"

Desde el Gobierno, su portavoz María Jesús Montero ha considerado este jueves que si Pablo Casado no quiere hablar de la imputación de Cospedal es "porque tiene mucho que callar".

Montero ha recordado la situación de corrupción del PP hace tres años que "fue la que llevó a que el PSOE presentara una moción de censura, provocada justamente por esa situación realmente inexplicable que tenía el PP en relación con los casos de corrupción que apuntaban directamente a esta formación política".

En estos días, ha añadido, "se van conociendo las imputaciones de personas tan importantes en el PP como María Dolores de Cospedal" y "lo que parece absolutamente sorprendente" es que "no hable" el actual PP, "que era contemporáneo de aquel", con Pablo Casado como secretario de Comunicación.

"La corrupción no para"

Misma línea ha mantenido la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que ha acusado a Casado de jugar "al despiste" con su viaje a Ceuta y de hacerlo porque "tiene problemas en casa" por la corrupción.

"El goteo continuo de corrupción en el PP no para", ha enfatizado Calvo al referirse a la imputación de María Dolores de Cospedal, en el caso Kitchen, un asunto que interpreta como "un eslabón más de una cadena de corrupción del PP".