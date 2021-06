El ministro Luis Planas recibe un paquete con amenazas de varios cazadores de lobos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recibido en el Ministerio un paquete con presuntas amenazas de "cazadores de lobos". Ante esto ha asegurado no tener temor alguno al tiempo que ha defendido que "cualquier extremismo ha de estar fuera de la agenda política".

De este modo ha reaccionado el titular del ramo desde Toledo, donde ha participado en el evento 'Rural Summit Agro', organizado por Eurocaja Rural, meses después de que el Gobierno haya propuesto incluir a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que en la práctica supone la prohibición de su caza en toda España. Por el momento, la caza de lobos sólo está prohibida al sur del Duero y el objetivo es que la caza del lobo esté prohibida en todo el territorio antes del 25 de septiembre.

En esta marco, y preguntado por esas amenazas de colectivos a favor de la caza del lobo, ha asegurado que de camino a Toledo ha visto "algo que complementaba un paquete recibido en el Ministerio", cuestión que no le genera "preocupación alguna".

El ministro ha asegurado que "España es un país seguro" y para eso están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "No tengo ningún temor de nada", ha insistido, ante una cuestión que ha tildado de "meramente anecdótica".

No obstante, ha señalado que "no es momento de amenazas ni preocupaciones" y que tampoco hay que buscar motivos de conflicto o desunión, sino de intentar trabajar "para entre todos salir unidos".

"Si hay un sector o puntos de vista extremistas de cualquier lado que traten de alejarse del elemento central, ahí jamás me encontrarán. Toda mi vida he intentado buscar acuerdos, he dedicado más de media vida profesional a Europa y he aprendido que todo lo bueno se hace mediante el acuerdo, mediante una negociación. El acuerdo puede ser imperfecto y no lograr todo lo que queremos pero siempre es mejor que el desacuerdo. Cualquier extremismo ha de esta fuera de agenda política", ha concluido.