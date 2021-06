Macarena Olona denuncia "amenazas" de un diputado del PP y Gabriel Rufián sale en su defensa

La secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha denunciado este martes haber recibido "amenazas" por parte de un diputado del PP en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, a cuya presidenta ha pedido amparo por esta situación.

"Acabo de sufrir una amenaza por parte de un diputado del PP de la que han sido testigos los compañeros de ERC", ha relatado Olona ante la propia comisión, antes de pedir disculpas por haber abandonado la sala en la que se celebra de forma "abrupta" en mitad de la sesión.

Según ha explicado, un miembro del Grupo Popular, al que no ha identificado, se ha acercado a ella al inicio de la comparecencia de Ignacio López del Hierro para preguntarle si estaba "haciendo fotografías" a sus compañeros de partido.

"Es intolerable", se ha quejado Olona, quien ha recalcado que ella no ha sacado foto alguna y que se ha limitado a "trabajar" como hace siempre en el seno de este órgano.

Olona ha señalado que, "al verse sorprendido", el diputado al que achaca las amenazas "ha abandonado la sala". Ella misma ha hecho lo propio y después, visiblemente contrariada, ha vuelto a la misma acompañada de los representantes de ERC Gabriel Rufián y Pilar Vallugera, que según ha dicho, fueron testigos del episodio.

Esta situación, durante la que se han llegado a escuchar gritos en la sala, ha distraído al portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, durante su interrogatorio a López del Hierro. Por eso Olona le ha pedido perdón expresamente perdón "haber faltado al decoro" de la comisión levantándose "de forma abrupta en mitad de la sesión".

"Medidas oportunas"

"La presidenta tomará conocimiento de los hechos y adoptará las medidas oportunas", le ha contestado la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal, quien ha pedido a todos los diputados presentes que "guarden el mismo respeto que se ha venido guardando hasta ahora" en este órgano.

Por su parte, el portavoz del PP en la comisión, Luis Santamaría, ha mostrado su "sorpresa" por la denuncia de Olona, aunque sin entrar en el fondo. "No sé si es cierto o no, pero esta comisión no transita por el camino que debería transitar", ha apostillado, quejándose, una vez más "el tono" que habitualmente utiliza Sicilia.

Después, cuando le ha llegado su turno para interrogar al compareciente, Olona ha dicho coincidir por completo por Santamaría "en que esta comisión no está yendo nada bien".

"Nunca me habría imaginado que se me llegaría a amenazar en esta Cámara que representa a la soberanía nacional y si me tienen que decir que iba a ser amenazada, nunca me habría imaginado que sería por parte de un diputado del PP", ha sentenciado.

"Auténtico bochorno"

A continuación, ha señalado que le causa "auténtico bochorno" ver cómo los diputados del PP se "convierten en cómplices de un intento desesperado de tapar cualquier atisbo de corrupción política que subyace a la conocida como 'operación Kitchen', hasta el punto de llegar a descalificativos personales".

Según Olona, cuando Sicilia ha sacado a colación la carta en la que la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, hizo pública cuando dimitió, en la que reconocía haber cometido el "error" de pedir a su marido que ayudara a su partido, desde la bancada del PP han llamado "machista" al portavoz socialista.

"¿Creen que le hacen un favor al compareciente? ¿No se dan cuenta de que le hacen culpable en este afán desmedido sin límite alguno por intentar que la verdad no aflore? Es un hombre sumamente preparado que ha venido asesorado ¿Qué necesidad había de amenazar de insultar a sus compañeros diputados?", ha preguntado.

Por último, Olona ha deslizado que "alguien" le "tendrá que explicar qué tienen que ver las elecciones andaluzas y la participación del portavoz socialista en el esta comisión". "¿A esto vamos a llegar", ha insistido en sus quejas.

También se ha referido al incidente, durante su turno de preguntas, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha confirmado a las amenazas contra Olona por parte del diputado popular aunque sin desvelar tampoco su nombre. Eso sí, las ha achacado al especial "nerviosismo" con el que, a su juicio, ha asistido este miércoles la bancada 'popular' a escuchar al marido de María Dolores de Cospedal. "Le puedo asegurar que usted preocupa y preocupa mucho al PP", le ha soltado a López del Hierro. "Uno de ellos [de los diputados del PP] se ha tenido que marchar después de amenazar a Macarena Olona", ha dicho.