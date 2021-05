Más Madrid apoya la medalla a Ana Botella: PSOE y Vox, los únicos fuera del consenso

Lo sucedido este lunes en el Ayuntamiento de Madrid es la punta del iceberg contra el que chocó el PSOE en la campaña electoral del 4-M. Mientras Más Madrid diseñaba un discurso "verde y de propuestas", Moncloa apostó por trufar las intervenciones de sus candidatos con referencias a la Guerra Civil y el franquismo. El último debate del consistorio capitalino ha vuelto a poner de manifiesto esa ecuación. En un polo, Vox; y en el otro... los socialistas.

Los concejales madrileños votaban sobre las medallas de la ciudad, que se entregarán este sábado por las fiestas de San Isidro. En la categoría de honor, se proponía premiar a las dos últimas alcaldesas, Manuela Carmena y Ana Botella. Más Madrid, PP y Ciudadanos generaron el consenso y sellaron la aprobación de la medida. Vox se abstuvo para no homenajear a Carmena y el PSOE votó en contra para hacer lo propio con Botella.

Al poco de acercarse al micrófono, Rita Maestre -portavoz- anunció su voto "positivo" y dijo de manera velada a PSOE y Vox: "Una institución lleva en su seno el pluralismo político". Luego añadió sobre las medallas: "Tienen que generar un apoyo transversal".

Tras el tono de la última campaña -los socialistas llamaron al PP "ultraderecha" y acusaron a Ayuso de apoyar "el golpe de 1936"-, la postura del PSOE no sorprendió a los concejales de Más Madrid. "A nosotros no nos gusta Ana Botella, pero se trata de una cuestión de institucionalidad. Hay que saber diferenciar", relatan las fuentes consultadas por este periódico.

Mar Espinar, por parte del PSOE, habló en la tribuna de "atropello institucional", de "escándalo" y de "indignidad". Las medallas de honor a los alcaldes vienen siendo una tradición en la ciudad. De ahí que sorprendiera el gesto de los socialistas.

En el seno de Más Madrid reconocen que este tipo de actitudes del PSOE hace que cale en el "gran público" su "oposición responsable": "No es que nosotros hayamos cambiado de estrategia, pero estos contrastes hacen que se visibilice más".

En el Ayuntamiento madrileño, Podemos no tiene representación. Manuela Carmena, candidata de Más Madrid, ganó las elecciones en 2019 y luego abandonó la política. Este lunes no fue la primera vez que el PSOE se quedó, junto a Vox, fuera del consenso.

Espinar, para más inri, llegó a tachar a Andrés Trapiello -otro de los homenajeados- de "revisionista", cuando este escritor está considerado por la crítica como uno de los autores que más ha contribuido a defender el legado de la conocida como Tercera España. El dardo a Trapiello también sorprendió a los concejales de Más Madrid.

"Este año, debido al coronavirus, los madrileños pasarán San Isidro en casa. ¿Vamos a pelearnos por las medallas? ¿Esa es la imagen que vamos a transmitir?", cuentan fuentes autorizadas de la formación capitaneada por Rita Maestre.

Desde Más Madrid insisten en practicar "una oposición contundente y responsable". Aunque no lo especifican con estas palabras, admiten que los virajes del PSOE similares a los de este lunes les abren camino como "alternativa de gobierno".

El resultado del 4-M ya les ha colocado como líderes de la oposición en la Comunidad de Madrid: "No es moderación, no hablamos de eso. No jugamos en esa escala. Simplemente, trabajamos de otra manera y centramos en el discurso en las preocupaciones de la gente. Creemos que eso se está visibilizando".