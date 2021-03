Calvo acusa a Ayuso de no "tomar decisiones" ante la subida de contagios: "La situación es preocupante"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no "terminar de tomar decisiones" ante el aumento de los contagios en la región, lo que está llevando a que la situación sea "preocupante".

En una entrevista en RNE, Calvo ha asegurado que la particularidad de la capital de España, donde se produce un constante "cruce de tránsito de personas", hace que se descompongan las "cifras globales" de positivos en España.

"Madrid tiene una incidencia alta, pero no acaba de tomar de decisiones", ha apuntado la vicepresidenta. La región tiene una incidencia acumulada de 228,14 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional y es la tercera región de España con peores datos, por detrás de Melilla (511,06) y Ceuta (253,61).

Carmen Calvo ha criticado la laxitud de las restricciones en Madrid y ha cargado contra Ayuso por "decir no siempre a cualquier cosa que diga el Gobierno de España y con mucha frecuencia a lo que dicen el resto de comunidades autónomas", incluso aquellas que están gobernadas por otros dirigentes del Partido Popular.

"Es una especie de resorte, es preocupante porque Madrid siempre ha tenido cifras mucho peores que el resto de comunidades", ha continuado Calvo, que ha insistido en que "es difícil de entender" que cuando "el Gobierno trata de" aprobar unos "criterios generales, básicos" Madrid se escude en el "no a todo".

A su juicio, está actuación por parte de la presidenta autonómica "evidencia" que para Ayuso la pandemia no trata de la "protección de la salud", sino de "hacer política", precisamente, a través de la emergencia sanitaria.

Turistas extranjeros

Preguntada por qué los turistas de otros países europeos puedan viajar por España a pesar de que lo españoles tengan restringida la movilidad entre comunidades autónomas, Calvo ha afirmado que esto ocurre porque la Unión Europea "no tiene fronteras".

"No es una contradicción, tiene que ser una compatibilidad", ha defendido Calvo, que ha reconocido que este hecho puede chirriar a los españoles. Con todo, ha recordado que los turistas que llegan a España entran con una PCR negativa y con un "control estricto".

En esta línea, ha sostenido que el espacio Schengen, "por fortuna para Europa" y para que su proyecto "siga avanzando", no contempla fronteras entre los países. "Y es bueno que no tenga ni en pandemia", ha continuado, destacando el hecho de que España, junto a Italia, Francia o Alemania, estén "sosteniendo la idea" de que "no puede haber fronteras internas".

Sobre si el Gobierno podría plantear la necesidad de presentar una PCR negativa para viajar entre comunidades autónomas, Calvo ha recordado que en España "no hay fronteras internas". "Está prohibido por la Constitución", ha apuntado, insistiendo en que existe un decreto de alarma que permite a los presidentes autonómicos "decidir que su territorio está perimetrado".