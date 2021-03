Inés Arrimadas: "Aguado sería presidente y Villacís alcaldesa de Madrid si hubiéramos querido"

"No hemos presentado una moción de censura en la Comunidad de Madrid porque no hemos querido". La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, niega de manera tajante y reiterada que su partido tuviera intención de romper el Gobierno en Madrid tras la moción de censura de Cs y PSOE en Murcia. Y asegura que, si hubieran querido, Ciudadanos presidiría la Comunidad y el Ayuntamiento Madrid desde hace casi dos años.

"Aguado no es presidente de la Comunidad de Madrid porque no ha querido. Su ética se lo ha impedido y todo Ciudadanos estábamos de acuerdo", ha asegurado Arrimadas en una entrevista en Onda Cero. "Villacís podría ser alcaldesa de Madrid", ha añadido para asegurar que "desde hace tiempo" el PSOE les ofreció estos dos puestos.

"El PSOE donde gobernamos con el PP nos llevan diciendo desde el princpio que rompamos esos gobiernos", ha dicho Arrimadas, que ha remarcado que tiene "la conciencia tranquila". "Podríamos estar presidiendo Madrid y Castilla y León y no lo hemos hemos. No lo hemos querido hacer", ha insistido poniendo en valor la lealtad de su partido a sus socios y su afán de "acabar con la corrupción".

"Hemos hecho lo correcto"

La líder de Ciudadanos ha remarcado que la moción de censura en Murcia sólo se circunscribía a esta región y que, en ningún caso, era extrapolable a otras comunidades donde gobiernan con el PP, como Madrid, Andalucía y Castilla y León. "Hemos hecho lo correcto y lo hemos hecho donde había que hacerlo, que es en Murcia y no en otros territorios. Nos hemos negado siempre a eso", ha apuntado.

Así, ha reconocido que Ciudadanos lleva "muchos meses" intentado "reconducir" la situación en Murcia, donde la corrupción y la falta de transparencia han estado al orden del día pero que ha sido imposible. "Se nos ha ocultado información sobre la vacunación de altos cargos. Llevamos meses pidiéndola y no ha habido manera", ha dicho Arrimadas, que cree que "el PP de Murcia no quiere socios, quiere cómplices".

Preguntada por la posibilidad de que la moción de censura en Murcia no salga adelante, Arrimadas está convencida de que no será así porque dicha moción "parte de nuestros compañeros de Murcia" y que tiene "todas las firmas". "Espero que todos cumplan su palabra y actúen en consencuencia", les ha pedido. "Ellos no querían ser cómplices. En Ciudadanos somos muy buenos socios pero somos muy malos cómplices y esto es lo que ha habido detrás", ha añadido.

Aguado, ¿candidato?

Sobre la situación en Madrid, Arrimadas no ha aclarado si Ignacio Aguado será el candidato a la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo y ha dejado la puerta abierta a primarias en el partido. "Vamos a cumplir los estatutos. Confío en él, en lo que ha hecho, en la ética que ha tenido, en cómo se ha comportado... ahí ha estado el tío hasta el final cumpliendo con el acuerdo de Gobierno", ha dicho. Sin embargo, no ha respondido a la pregunta de si es "el mejor candidato".

Minutos después, y en otra entrevista en Telecinco, Arrimadas alejaba la posibilidad de que Aguado repitiera. "Yo le agradezco todo lo que ha hecho, pero aún no sabemos si va a haber elecciones hasta que decidan los tribunales", ha apuntado.

Críticas a Ayuso

La líder de Cs ha criticado a Ayuso, que cree que "necesitaba una excusa", en este caso la moción de censura en Murcia, para convocar elecciones, algo, ha dicho, "lleva queriendo hacer desde el principio de la legislatura".

"No hemos querido ser los que rompen el Gobierno en una comunidad que funciona bien", ha continuado Ayuso, que ha explicado que el día en el que se presentó la moción en Murcia llamó a Pablo Casado "para decirle que esto era sólo en Murcia". "Y él me dijo: 'Vale, vale'", ha desvelado.

Por último, y tras insistir en que tiene la conciencia "tranquila", Inés Arrimadas ha lamentado que los madrileños "vayan a pagar por los roba-vacunas de Murcia". "Es un despropósito. Uno siente pena de estar en esta etapa en politica", ha opinado.