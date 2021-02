Emiliano García-Page se queja de las medidas de Madrid: 'Sufrimos el efecto de esa sexta provincia'

Dicho esto, ha asegurado que en Castilla-La Mancha se han emitido 1,2 millones de recetas a ciudadanos con tarjetas sanitarias de Madrid, y la cifra no baja. "Hablamos de una sexta provincia que vive en nuestra tierra, y no tengo ningún reproche que hacer, es un problema que hay que arreglar entre todos, pero no hay que ocultarlo", ha añadido.

Críticas a Madrid

Y es que, al titular del ejecutivo castellanomanchego le resulta "obsceno" que como presiente haya tenido que firmar "decretos exigiendo responsabilidad y decisiones duras para la gente, que ha tenido que echar el cierre", mientras en algunas regiones "van presumiendo con no se qué recortes".

"Lo terminamos pagando el resto. Esto no es justo, ni razonable ni serio para un país que se precie de eso, de ser un país. Vamos a hacer este planteamiento a la vuelta de no mucho, respondiendo al estrés que mantienen nuestros servicios habituales, y eso que seguimos teniendo menos pacientes no COVID que COVID y hay un sistema de emergencia que nos permite dar ayuda a otras regiones y países, como Portugal".

Pese a asegurar que "son muchos meses de pandemia", García-Page ha destacado que científicamente se está respondiendo con una vacuna, destacando que, incluso ésta, será española y se producirá en Castilla-La Mancha, algo, que le ha llevado a mostrarse con cierto optimismo. "A la vuelta de unos meses se podrá tener otra perspectiva", ha dicho.

Vacunación

"España podrá recuperar su tejido económico a la vuelta de un tiempo con el turismo y sector servicios. Pero para eso se tiene que restablecer la movilidad global y tiene que pasar en Brasil, en EEUU y en China, porque unos dependemos de otros y no habrá seguridad si no se tiene garantías de que todo el que pase por este país, que recibe a 80 millones de personas, está en tranquilidad sanitaria".

Por último, y en clave regional, ha asegurado no descartar que el próximo verano en Castilla-La Mancha se haya cubierto las fases de vacunación para llegar a un amplio porcentaje de población. "Al menos que dos de cada tres personas estén vacunadas. Este es el objetivo y el centro de atención que hoy tenemos de manera permanente, obsesiva", ha concluido.