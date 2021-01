Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, positivo por Covid-19

El director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, ha dado positivo en Covid-19 este lunes.



"Se encuentra bien, no tiene síntomas y permanecerá en aislamiento, tal y como marcan los protocolos sanitarios. No ha habido contactos estrechos profesionales en las últimas 48 horas", ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación en un mensaje difundido a los medios.



Los servicios médicos de Moncloa no han detectado ninguna otra incidencia.

