¿Por qué Podemos no traga a Margarita Robles? Las 31 razones de la ojeriza de Iglesias por la ministra

1. Para un Pablo Iglesias menos preocupado por el bien común que por acaparar horas de televisión con sus entrevistas en cadenas amigas, la popularidad de Margarita Robles (como la de Nadia Calviño y Yolanda Díaz) es un sapo difícil de tragar.

2. Margarita Robles es, de acuerdo al último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, la ministra más valorada por los españoles. Lo demuestra su valoración de 6,85 sobre 10.

3. El 62,1% de los españoles aprueba, además, la gestión de la ministra de Defensa. Sólo un 28,5% la desaprueba.

4. Véase ahora la valoración de Pablo Iglesias. Un 2,08, dato sólo empeorado por Irene Montero (1,83) y Manuel Castells (un 1,53). Pero hay más. El 77,1% de los españoles desaprueba la gestión del líder de Podemos.

5. ¡Cómo serían esas cifras sin la sobreexposición televisiva de Pablo Iglesias! Sin esas entrevistas laudatorias, siempre mullidas y amigas, es probable que Iglesias fuera el primer ministro de la democracia al que la valoración ciudadana le sale a deber.

6. Que los ministros más valorados del Gobierno sean tres mujeres (y una de ellas, la principal candidata a sustituir a Iglesias en Podemos) no debe de ser tampoco plato fácil de digerir para alguien que alardeaba no hace mucho de hacer "política con cojones".

7. Margarita Robles, a diferencia de Podemos, no es una recién llegada al campo de juego de la izquierda. Su pedigrí socialista es sincero, no instrumental, y su carrera profesional no tiene equivalente en ninguno de los líderes de Podemos.

8. Robles fue la cuarta mujer juez de España y la primera en presidir una sala de lo contencioso-administrativo. También fue la primera mujer en alcanzar la presidencia de una Audiencia Provincial.

9. Robles ha sido diputada del Congreso, vocal del Consejo General del Poder Judicial, secretaria de Estado de Interior y directora de la Seguridad del Estado, magistrada del Tribunal Supremo, ministra de Asuntos Exteriores y, ahora, ministra de Defensa.

10. ¿Cómo no van a odiar en Podemos a Margarita Robles? Ha sido y es todo lo que ellos no serán jamás: una fiel servidora del Estado.

11. Margarita Robles es una socialista de manual que podría ser sin problema alguno ministra de un Gobierno del PP.

12. Pero lo que más duele en Podemos es que Margarita Robles también podría haberlo sido de alguno de los Ejecutivos de Felipe González.

13. Por ahí respira la herida de los populistas. Porque Robles representa al verdadero socialismo. Ese que algunos quieren hacer creer que ha dejado de existir, arrasado por el sanchismo y el podemismo. Pero no ha dejado de existir. Y Robles es la prueba.

14. Robles es una política transversal. No resulta difícil imaginarla como presidenta de consenso de una gran coalición de Gobierno de PSOE, PP y Ciudadanos.

15. Su defensa de la Constitución, de las Fuerzas Armadas, de la Constitución y de la Corona le han granjeado a Robles la antipatía de Podemos y la han convertido en objetivo prioritario de ese fuego amigo que los morados disparan a diario contra sus compañeros del Consejo de Ministros.

16. Lejos de amilanarse, como sí ocurre con otros ministros, Robles suele responder a los ataques de Podemos. A un partido acostumbrado a imponerse mediante la intimidación, las amenazas y los linchamientos de sus adversarios en las redes sociales.

17. "No comento tuits. Si Belarra quiere trabajar, hablemos" ha respondido Robles a los ataques de la secretaria de Estado para la agenda 2030. Belarra es una de esas políticas a las que no se les conoce mayor aportación al bien común que sus tuits y sus comparecencias frente a la prensa para atacar a sus compañeros del Ejecutivo.

18. La respuesta de Robles es un misil en la línea de flotación de Podemos. Porque es obvio que Iglesias y sus compañeros no han llegado al Gobierno para trabajar por los españoles, sino para generar un clima de polarización extrema que les permita acabar con la democracia constitucional surgida del pacto del 78.

19. Pablo Casado ha felicitado a Margarita Robles por su gestión de la borrasca Filomena. Y por ahí también sangra Podemos. Porque Robles ha convertido el Ministerio de Defensa, uno de los más odiados por los morados, en el más social del Gobierno.

20. ¿Quién ha ayudado más a los españoles durante los peores momentos de la epidemia y de la borrasca Filomena? Desde luego, no el ministro de Derechos Sociales de Pablo Iglesias. Lo han hecho los militares españoles y los soldados de la UME.

21. Robles ha ofrecido también a los profesionales del Ejército para ayudar a acelerar el ritmo de vacunación contra la Covid. Otra línea roja para Podemos, que preferiría que esta tarea recayera en exclusiva en los sanitarios de la Sanidad pública, y especialmente en sus sindicatos afines, aunque eso implique retrasar durante meses, quizá años, la vacunación de toda la población.

22. Observen la constante. Podemos pone la ideología y sus objetivos políticos por delante de la salud de los ciudadanos. Robles antepone la segunda a los primeros. Podemos y Robles son la noche y el día.

23. "Es la ministra favorita de los poderes que quieren que gobiernen PP y Vox" dijeron en Podemos el pasado mes de noviembre.

24. Para Podemos, hasta el socialismo de ocho apellidos de Robles es ya equiparable al fantasma de la derecha extrema, la que ellos identifican con el PP y Vox. En realidad, en Podemos se saben farsantes en el terreno de la verdadera izquierda, la de Robles. Lo suyo no es más que síndrome del impostor.

25. "El presidente es Sánchez y eso nadie debe olvidarlo en el Gobierno" dijo Robles hace dos meses, aludiendo (sin citarlo) a Pablo Iglesias.

26. "Gobernamos para todos los españoles", dijo luego. ¡Para todos los españoles! ¡Sacrilegio! ¡Pero si el objetivo de Podemos es marginar al 50% de ellos y hacerlos desaparecer del escenario político!

27. ¿Recuerdan? "El PP no volverá a formar parte de un Consejo de Ministros". Eso dijo Iglesias en el Congreso de los Diputados. Y Robles es sólo uno de los obstáculos que Iglesias debe sortear para conseguir su objetivo: construir una España para sólo una pequeña parte de la población. La que preferiría que España no existiera en su forma actual.

28. "Al Gobierno no le corresponde velar por lo que dicen los medios". Aquí, Robles dejó en evidencia la censura que Podemos pretendía implantar en el sector de los medios de comunicación privados.

29. "Robles sugiere a Iglesias que no alardee del pacto con EH Bildu por empatía con las víctimas". Aquí, Robles afeó a Podemos su inquina contra las víctimas del terrorismo y su simpatía por los que organizan homenajes a sus asesinos.

30. No hacen falta más ejemplos. La ojeriza de Podemos contra Robles no es más que la eterna batalla entre aquellos que trabajan para unir a los españoles y aquellos que trabajan para desunirlos.

31. El choque era inevitable y se agravará con el tiempo, a medida que Podemos caiga en los sondeos y su influencia en Pedro Sánchez decaiga. Es la crónica de un conflicto anunciado hace meses, cuando el presidente decidió unir su destino personal al de un partido de radicales populistas como Podemos.