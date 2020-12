Baltasar Garzón rechaza un nuevo juicio a Otegi y dice que Vox es un partido "poco democrático"

El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha mostrado contrario a la decisión del Tribunal Supremo de repetir el juicio a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. Considera que "tenía que haberse planteado otra solución" y que el hecho de sufrir un nuevo juicio oral "ya es en sí una condena".

"La decisión del Supremo no es de recibo. No creo en la repetición del juicio... es tremendo", ha dicho en una entrevista en TVE en la que ha opinado que tras la anulación del juicio a Otegi "por la apariencia de falta de imparcialidad" se debería haber optado por "una indemnización".

Garzón ha señalado que un segundo juicio a Otegi, que cumplió una pena de seis años y medio de cárcel por intentar reconstruir Batasuna, no puede haber un empeoramiento de la sentencia. "O es la misma o hay una absolución", ha remarcado, insistiendo en que la mejor opción es indemnizar al líder de EH Bildu.

Baltasar Garzón, sobre el nuevo juicio a Otegi: "El hecho de sufrir un nuevo procesamiento de juicio oral ya es en sí una condena”. #LaHoraBaltasarGarzón https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/QetWOlYcmZ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) December 15, 2020

Sobre el papel actual de Otegi, Garzón considera que "no hay ningún obstáculo para que participe en política" y no cree que deba abandonarla. "Si debe o no hacerlo es algo personal. No tiene por qué dar un paso atrás", ha apuntado.

En esta línea ha matizado que "lo que Otegi hizo por la paz me parece digno de reconocer pero ha tenido actitudes que no casan con eso". A pesar de ello se ha mostrado a favor de que EH Bildu forme parte del juego democrático. "Bildu cumple la ley. Si no la estuviera cumpliendo, no estaría en el Parlamento. Cuestionar a Bildu porque su ideología es una que no se comparte me parece antidemocrático", ha dicho.

Tras esta afirmación, Baltasar Garzón ha denunciado que "hay partidos" que sin tener una ideología a favor de la independencia "hacen muy poco por la democracia, como Vox".