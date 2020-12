Echenique acusa al CGPJ de "oponerse" a que la falta de consentimiento de la mujer "sea violación"

Noticias relacionadas Los ponentes del CGPJ, contra el consentimiento sexual expreso que quiere imponer Irene Montero

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha acusado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de "oponerse a que una relación sexual sin consentimiento de la mujer sea violación".

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL este lunes, los vocales del CGPJ encargados de elaborar la propuesta de informe sobre el anteproyecto de Ley Integral de Libertad Sexual tienen serias dudas sobre la corrección de la regulación del delito de agresión sexual que pretende introducir el Ministerio de Igualdad.

A su juicio, la norma impone una rígida manifestación expresa del consentimiento que generará inseguridad jurídica, puede favorecer a los agresores y resulta innecesaria. Consideran que exigir la exteriorización del "sí es sí" puede beneficiar a los agresores.

Esta interpretación ha sido entendida por Echenique como una oposición "oponerse a que una relación sexual sin consentimiento de la mujer sea violación". En un mensaje en la red social Twitter, el portavoz de Unidas Podemos ha criticado que "el CGPJ de la mayoría absoluta de M. Rajoy, caducado y bloqueado 2 años por el PP, no sólo nombra jueces VITALICIOS en los tribunales que juzgan a los corruptos del PP. No no. Hace más cosas".

El anteproyecto de Ley Integral de Libertad Sexual está teniendo una azarosa tramitación. Unidas Podemos impuso su aprobación por el Consejo de Ministros el 3 de marzo en medio de una monumental bronca con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Este último llegó a ser insultado públicamente por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por cuestionar la regulación del sí es sí, o consentimiento expreso para el mantenimiento de relaciones sexuales. Este aspecto es precisamente el que ahora suscita el desacuerdo con la ley Montero de los ponentes del CGPJ.

El anteproyecto, rectificado sobre la marcha durante el Consejo de Ministros y aún después, fue remitido al CGPJ el pasado julio, tardanza que contrasta con la insistencia de Igualdad en que fuera aprobado a uña de caballo antes del 8-M, Día de la Mujer. Pero, además, esa primera versión fue retirada y el órgano de gobierno de los jueces ha tenido que esperar a la llegada el pasado octubre de un segundo texto que ha modificado el anterior.