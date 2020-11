Los 12 secretos de Ayuso, la líder que desconcierta: de su misterioso exmarido a Radio Calamocha

Si hay algo que define, que hace inconfundible a un líder, que deja entrever la huella en cada una de sus medidas, de sus políticas, de sus intervenciones, es su personalidad. El sello inconfundible que hace que el ciudadano opte por su papeleta y no por otra.

Pero hay un caso en la política de nuestro país excepcional: una líder de la que, a pesar de subir y subir en los sondeos, de desconcertar a propios y a ajenos, cercanos y extraños, no se termina bien de saber por dónde va.

Es, claro, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Cabeza visible de la oposición a Sánchez durante toda la gestión de la pandemia e icono entre el electorado del centro derecha. Todos creen saber algo… pero nadie pone la mano en el fuego.

Suele suceder que, ante cualquier hecho protagonizado por la líder autonómica del PP, se crea una pantalla de misterio. ¿Qué es lo que realmente piensa? ¿Cómo es en la distancia corta? ¿Quién la aconseja? ¿De dónde viene?

Isabel Díaz ayuso en una imagen de archivo. Efe

EL ESPAÑOL recopila 12 claves, casi desconocidas, sobre la política madrileña que ayudan a perfilar y dibujar con mayor exactitud quién es la persona que dirige el Gobierno autonómico y que es, en la actualidad, la autoridad delegada en la gestión del pandemia en Madrid.

1. La pasión por la radio

Hay un detalle que se ha mantenido constante a lo largo de la vida de Ayuso: su amor por las ondas. No sólo como oyente, ni como tertuliana o como redactora. La vida de la presidenta siempre está rodeada de ondas.

Ella misma lo ha expresado en varias ocasiones. Le parece el medio más cercano a la gente, el más puro. El que conecta, de manera más eficaz, a emisor con receptor y que, sobre todo, deja menor margen de interpretación para el mensaje. Quizás fuera lo que la llevó a trabajar, antes de embarcarse en la política, en Radio Marca.

2. El trabajo académico con MAR

Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso. E.E.

El cómo y cuándo se conocieron la presidenta de la Comunidad de Madrid y su hombre de confianza, su jefe de gabinete y spin doctor, Miguel Ángel Rodríguez, MAR para los frikis de la política, es uno de esos hechos sobre los que circulan mil historias, mil posibilidades.

Hay quien cuenta que fue en un cóctel de trabajo en el que coincidieron. Otros, que ella le llamó para contar con su testimonio para una tesis académica que preparaba sobre comunicación política cuando tan sólo era una estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.

Perro viejo, como quien dice, MAR empezó en la política como un mero asesor de José María Aznar cuando el expresidente gobernaba Castilla y León. Después, a su vera, le acompañó en el camino hacia la Moncloa y allí se convirtió en secretario de Estado y portavoz del Gobierno.

Pero lo cierto, indican desde el entorno más cercano a ambos en conversación con EL ESPAÑOL, es que se conocieron “tres años después de que hiciera ese trabajo”. Nunca se lo corrigió, como se rumorea.

Su relación comenzó porque ella pidió comer con él, a través de un amigo, para conocerle, dos años antes de ser Ayuso nombrada candidata.

3. La verdad sobre la cuenta del perro Pecas y su doctorando en RRSS

Dice la leyenda -apoyada en las palabras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre- que era Ayuso la tuitera detrás de la cuenta del perro de Aguirre, Pecas. Aunque ella tiene otra versión.

Ayuso y Esperanza Aguirre.

Es cierto, afirma la actual presidenta, que ella lideraba el equipo de redes sociales de su predecesora en la Real Casa de Correos. Es cierto que la idea del perro Pecas fue suya. Pero no era ella quien escribía los tuits: sólamente coordinaba, aduce cuando se le pregunta en privado, toda la estrategia. No redactaba.

Lo cierto es que las redes son la especialidad de Ayuso. No es ironía: tiene inscrito un doctorado -sin finalizar, por eso se presenta como doctoranda- en su universidad, la Complutense de Madrid. Se titula El uso de Twitter como herramienta política en organizaciones parlamentarias y de partido: el caso del PP de Madrid y la dirige el profesor José Luis Dader.

No es el único trabajo académico que posee Ayuso sobre el tema. También presentó, en colaboración con el mismo profesor, el trabajo Las webs de partidos españoles 2004-2005: una investigación preliminar y de comparación europea, con una propuesta metodológica en el congreso nacional de Investigación Política de la Complutense en el año 2007.

4. Sus dos caras: chulería y dulzura

Isabel Díaz Ayuso no solo se siente cómoda en su papel de ir contra viento y marea, sino que los madrileños respaldan en las encuestas esta estrategia de choque frontal con Pedro Sánchez. Pero esa imagen que mujer que jamás rehúye una pelea, que las afronta con gusto, con mucha mordiente y a cara de perro, contrasta con su personalidad en el trato más cercano.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid

“Es dulce, muy simpática y escucha con mucha atención a su interlocutor. Es cercana y cálida, con un punto de ironía que le hace tener un gran sentido del humor”, dibuja para este periódico un colaborador.

Hay quien podría hablar de un Doctor Jekyll y Mister Hyde, pero son las dos caras de una moneda que se complementa. La diferencia suele radicar en el foco: con la guardia baja, Isabel puede pasar absolutamente desapercibida. En el ruedo político, jamás.

5. El PP "sin complejos", pero de una familia de izquierdas

Ayuso representa, para muchos, ese PP desacomplejado que muchos electores buscaron en las filas de Vox tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Ella defendió, desde que se dio a conocer ante el gran público con dos entrevistas en el programa Más Vale Tarde de La Sexta, que su partido, por mucho que lo denostaran, no tenía “ningún tipo de complejos”.

Ella tardó en situarse en el espectro ideológico en nuestro país, pero, cuando lo hizo, ya no tuvo ningún tipo de dudas. Porque, según ella comentaba en su entorno universitario, provenía de una familia de izquierdas, y ella dudaba entre qué opción que abarcara también el centro decantarse. Finalmente, y de la mano de las Juventudes del PP que presidía Pablo Casado, tomó partido. Nunca mejor dicho.Fue su mayor y mejor aval.

Isabel Díaz Ayuso junto a Pablo Casado. EFE

6. Su amistad con Santiago Abascal

Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso son amigos. Al menos, colegas. Se conocen desde hace muchos años: en concreto, desde que coincidieron como voluntarios en la campaña de María San Gil en el País Vasco.

“Cuando le veo, nos tratamos con mucho respeto. Guardo buenos recuerdos”, confesaba la ahora presidenta madrileña en una entrevista con EL ESPAÑOL cuando fue nombrada candidata.

Ahí también afirmaba que dio “el paso a la política tras el 11-M, pero la primera campaña en la que tuve el honor de participar fue la de María San Gil. Guardo un grato recuerdo de él y de todas las personas que estaban en el País Vasco”. “Se jugaban la vida por defender España y por defender la libertad en una comunidad autónoma tan importante como es el País Vasco”.

7. Gregorio Ordóñez, su referente político

Precisamente por lo mencionado anteriormente, el referente político de Ayuso no es ningún miembro del PP madrileño. Es Gregorio Ordóñez.

“El primer periodista político que he recordado siempre ha sido Gregorio Ordóñez. Yo, como periodista, siempre quise formar parte del cambio de las cosas”, confesó en declaraciones a este periódico.

Lo ha vuelto a demostrar en las últimas horas: en su agenda en el Puente de Todos los Santos, el primero de los dos en los que ha ordenado el cierre perimetral de la Comunidad, sólo estaba un acto: visitar la exposición sobre el político vasco que se exhibe en el Ayuntamiento de Madrid.

8. Su primer matrimonio

Es el gran misterio que envuelve a Ayuso. Un secreto que muy pocos conocen y del que ella jamás habla: su primer matrimonio. La presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo casada, entre los años 2008 y 2011, con un empresario del mundo del golf, tal y como reveló El País.

La boda terminó en divoricio y no contó con asistentes del mundo de la política. Ella jamás habla del tema y el silencio a su alrededor es total a este respecto.

9. Feminismo y bodas

Isabel Díaz Ayuso nunca se ha declarado feminista, pero ha intentado liderar la igualdad entre hombres y mujeres a su manera: esto es, haciéndolo desde la “libertad del individuo”. No ha comprado el discurso ni de los de Ciudadanos —que intentaron patentar el “feminismo liberal”— ni el de Rocío Monasterio y Vox.

Isabel Díaz Ayuso. Juan Carlos Hidalgo EFE

Se ha quedado justo en el medio: defiende que “lucha y luchará contra el machismo y cualquier abuso o discriminación”, pero también que “cualquier persona puede ser víctima”. Ninguna mención a la violencia de género, que se ha quedado en “violencia contra la mujer”.

Eso no la ha eximido de verse cercada por una de las preguntas más planteadas a mujeres en primera línea: su pareja. Ella, que ha hecho campaña con su novio, Jairo, al lado, no está casada. Y la boda, aunque la plantea -según afirma al ser cuestionada-, no es su prioridad. Menos desde que tiene el bastón de mando.

10. El pisito en el que vive

Aunque su residencia más conocida fue el apartamento en el que se alojó durante los primeros instantes de la pandemia, en un hotel del empresario Kike Sarasola, la presidenta de la Comunidad de Madrid vive en en pleno distrito de Chamberí, emancipada ya de la efervescente Malasaña.

Un piso de 60 metros cuadrados, aproximadamente, en una finca sin portero. Muy discreto, sin ni siquiera la enseña nacional adornando la terraza. Se mudó en plena campaña electoral de las autonómicas de 2019, hace ahora un año y medio. Reside junto a su pareja, el peluquero y empresario Jairo Alonso.

Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso durante un paseo.

11. Sus trabajos en Irlanda y Ecuador

En su currículum oficial, Ayuso hace gala de poseer experiencia profesional en medios de comunicación de Irlanda y Ecuador. Fue su primera gran aventura, como reveló EL ESPAÑOL. Su primer contacto con el mundo profesional la llevó a ejercer en distintas ramas de la comunicación -de una agencia a ser productora de radiofórmula- a uno y otro lado del Atlántico.

En el año 2000 llegó a Ecuador para trabajar en una agencia de márketing. Ella, a su círculo, siempre le comenta que vivió una “de las mejores experiencias de su vida”. Aún no se había licenciado y tenía 22 años.

Fue un par de años más tarde, en 2002, cuando volvió a coger el petate. Ya había acabado la etapa universitaria y aún vivía con sus padres y con su hermano, Tomás, en la capital de Madrid. El destino fue Dublín, Irlanda.

Estuvo nueve meses, de octubre de 2002 a junio de 2003, trabajando como productora en una de las radios más escuchadas de esta parte de las Islas Británicas, una emisora musical parecida a lo que en España serían Los 40 Principales.

12. Su primera tertulia con MAR, en Radio Calamocha

Un par de semanas antes de que a Isabel la designaran candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, tuvo lugar otro suceso que ella guarda en su memoria con un cariño especial. La primera -y única- tertulia que compartió con su actual jefe de gabinete y, en cierta manera, mentor: MAR.

Como aludíamos en uno de los primeros secretos, tras esa comida en la que se conocieron, MAR y Ayuso no dejaron de verse. Mantuvieron el contacto de manera esporádica hasta que, finalmente, él se fue a “echar una mano” a la campaña electoral.

Ayuso y MAR en Radio Calamocha. E. E.

De hecho, la tertulia en Radio Calamocha (un pequeño municipio de Teruel) les unió especialmente. Fue Rodríguez el que le recomendó a Ayuso como colaboradora al director de la emisora, José Luis Campos. “Yo tenía un colaborador del PP era un poco informal, y MAR ya colaboraba conmigo y le comenté”, relata el periodista en conversación con este diario.

Fue él, Rodríguez, “el que me dijo ‘te voy a presentar a una chica que te va a encantar, que es majísima, es muy buena, te gustará’”, rememora Campos. Normalmente, los tertulianos accedían a la emisora vía telefónica, pero Ayuso se empeñó en ir presencialmente. Y, al ser su recomendada, MAR decidió acompañarla.

“Vinieron juntos en el AVE y ahí afianzaron, camino de Calamocha, su relación”. Era 14 de diciembre. Apenas unos días más tarde, su vida cambió para siempre.