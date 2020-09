Torra pide la "amnistía" de los presos e incluir "la autodeterminación de Cataluña" en la mesa

El expresidente de Cataluña, Quim Torra, inhabilitado este lunes por el Tribunal Supremo, ha pedido este martes "la liberación de los presos políticos" y la inclusión del "derecho de autodeterminación de Cataluña" en la mesa de diálogo.

A la salida de la cárcel de Lledoners, donde visitó a los políticos catalanes presos, Quim Torra señaló que la sentencia de ayer "recuerda a todas las sentencias intolerables ha habido y a todos los represaliados catalanes que existen".

Resaltando que los políticos independentistas presos "no se rinden", Torra consideró que no hay otra salida que no sea la "amnistia". "Este callejón solo tiene una salida, la amnistia de todod los presos políticos. Hago un llamamiento a todos los partidos políticos catalanes, no sólo los independentistas, que apoyen una ley de amnistía. Pido que el Gobierno del PSOE y de Podemos escuche el llamamiento de este país y entiendan que la amnistía es la única salida", dijo.

"Estamos en la mesa de negociación, a pesar de todo lo que nos está pasando. Pero para hablar del ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña. Queremos verlo escrito"

Además, Torra ha pedido que se incluya en la mesa de diálogo el "derecho de autodeterminación de Cataluña". "Queremos que se ponga encima de la mesa el proyecto de amnistia y el proyecto de autodeterminación de Cataluña. Queremos verlo escrito, ya basta de fotos, de reuniones inútiles en las que se escenifica un presunto diálogo. Negociemos sobre el conflicto catalán", insistió.