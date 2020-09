González: las propuestas de Iglesias son "una estupidez" y llevan a "la autodestrucción del país"

El expresidente Felipe González (1982-1996) ha asegurado este miércoles que "está en contra de algunas propuestas" del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para calificar de "estupidez" algunas de sus posiciones, como las declaraciones del líder de Podemos sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado en la lucha contra la pandemia.

En un acto por el 75 aniversario del diario argentino Clarín, González ha admitido que le cuesta "un enorme esfuerzo" sentirse representado por la clase política española, "mire hacia donde mire", y ha insistido en unos presupuestos transversales porque "los socios europeos" no entienden que las cuentas públicas estén prorrogadas desde 2018.

En este sentido, el exlíder del PSOE ha contestado al vicepresidente segundo, que le acusó en julio de ser un "abierto opositor" al Ejecutivo de coalición. "No tengo ese sentimiento. Siempre soy propositivo. Hago más propuestas que críticas", ha dicho González, quien también ha recordado que pidió a la oposición que no cuestionara la legitimidad del Gobierno.

Asimismo, a González le "inquieta" que el Gobierno de Pedro Sánchez negocie los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con fuerzas políticas independentistas porque, a su juicio, pactar "un proyecto de país" con gente que no cree que España "deba continuar como proyecto" es una "contradicción".

"Es peculiar que a mí me inquiete pactar un proyecto de país, los PGE, que son el primer paso para eso, con la gente que no cree que el país deba continuar como proyecto. Me parece una contradicción en sus términos", ha explicado González, que también ha mostrado su inquietud porque se está debatiendo "quién está dispuesto a pactar" y no sobre "el techo de gasto o las previsiones" económicas.

"Republiqueta plurinacional"

Preguntado por el futuro de la monarquía en España, el exjefe del Ejecutivo ha contestado que prefiere la actual Jefatura del Estado, que "es neutral en el juego político", pese a que pudo "haber errores personales" en el pasado, a la "republiqueta plurinacional y con derecho de autodeterminación" que defienden otros, entre los que citó a Pablo Iglesias.

"Algunos de lo que atacan a la monarquía quieren sustituirla, entre otros Pablo Iglesias pregonándolo, por una república plurinacional y con derecho de autodeterminación. "Una república plurinacional sería la semilla de la autodestrucción" del país como "Estado nación".

"Estoy radicalmente en contra de eso, y con lo que me quede de fuerzas, con la edad que tengo y el futuro, lo combatiré", aseveró el veterano político socialista, de 78 años.