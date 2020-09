Cien personalidades piden al Gobierno parar la ley de eutanasia: "Es elegir entre el sufrimiento y la muerte"

Más de 100 representantes de la vida pública española han firmado un manifiesto para pedir al Gobierno que frene la ley de la eutanasia. Políticos, periodistas, médicos y profesionales de los cuidados paliativos, académicos y empresarios se unen para "eliminar el sufrimiento, pero no eliminar al que sufre".

Entre estas personalidades se encuentran el exministro de Interior José Luis Corcuera, Josep Antoni Duran i Lleida, Jaime Mayor Oreja, Alberto Ruiz-Gallardón o Francisco Vázquez Vázquez que piden "con urgencia un plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población, con leyes que protejan la vida".

Según el documento, en torno al 80% de los fallecidos por la pandemia han sido personas de más de setenta años, "en la mayoría de los casos debido a falta de atención hospitalaria y recursos sanitarios, sin la posibilidad siquiera de contar con remedios paliativos, llegándose incluso a la criba por razón de la edad". "¿Queremos crear una coartada legal con una ley de eutanasia para este tipo de actos?", preguntan.

Los firmantes se dirigen a "los diputados y senadores, a los partidos políticos, a las instituciones de la sociedad civil y a todos y cada uno de los ciudadanos", para detener "la tramitación que se sigue en el Congreso de los Diputados para legalizar la eutanasia".

Insisten en que "lo realmente necesario para detener el sufrimiento no es la muerte, sino leyes que protejan la vida, en especial, la de las personas mayores, que les provean de un trato digno y justo, que asegure la asistencia médica y hospitalaria adecuada" y "un plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población".

"Lo que se ofrece no es un nuevo derecho, porque es brutal oblPiden al Ejecutivo "leyes que protejan la vida"igar a elegir entre el sufrimiento y la muerte infringida por un médico", señalan.

El manifiesto está firmado por las siguientes personalidades:

