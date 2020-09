PSOE y Podemos rechazan en el Congreso despolitizar el Poder Judicial para así repartirse los puestos

El Pleno del Congreso, con los votos del PSOE y Podemos, ha rechazado la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los jueces designen a la mayoría de los vocales, una propuesta de Ciudadanos para "despolitizar" la Justicia, que han respaldado PP y Vox.



Con 152 a favor, 174 en contra y 19 abstenciones, la Cámara Baja se ha opuesto a la toma en consideración de la proposición de Ley de reforma de la Ley del Poder Judicial que proponía un nuevo sistema de renovación del órgano de gobierno de los jueces, precisamente cuando el CGPJ se encuentra en funciones desde hace dos años por el bloqueo de los populares a renovarlo mientras Podemos siga en el Gobierno.



La formación naranja planteaba que doce de los veinte miembros que componen el CGPJ fueran elegidos directamente por jueces y magistrados, y los ochos restantes por las cortes de entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia, avalados por tres quintos de sus miembros. Y pedía cambiar el criterio de designación de jueces en la Audiencia Nacional y en el Supremo.



En el debate, su líder, Inés Arrimadas, ha aludido a una "abrumadora mayoría ciudadana" que pide "acabar con el vergonzoso reparto de jueces, a veces de manera chapucera" pues no es difícil "imaginarse las consecuencias de que sean elegidos íntegramente por los políticos". "Ni bloqueo ni dedazos, es momento de escuchar a los jueces y ciudadanos", ha añadido.



"Bloqueo del PP"

Pero su propuesta no ha prosperado toda vez que PSOE y Podemos han defendido la participación del Legislativo en la elección del CGPJ al tachar la iniciativa de Ciudadanos de "corporativa" no sin criticar que con esta propuesta "pretenden ocultar el bloqueo" de sus socios del PP a la renovación del CGPJ.



Los socialistas han destacado que "no es aceptable ni cierto" que el sistema de elección actual afecte a la independencia judicial porque "la designación parlamentaria es compartida con los jueces", quienes proponen una lista de candidatos que luego son legitimados por el Congreso y el Senado.



Mientras que Podemos ha arremetido contra Ciudadanos al afirmar que su propuesta impide que la soberanía popular sea tenida en cuenta ya que "el poder judicial solo tiene legitimidad si la sociedad participa en su elección".

Precisamente, este martes por la mañana el vicepresidente segundo aseguraba en una entrevista en TVE que no compartía el "sistema de elección" de los vocales del CGPJ, pero que mientras éste fuera el sistema pedían al PP acordar la renovación.

En sede parlamentaria, no obstante, no han querido dar su apoyo a la única propuesta para que sean los jefes quienes elijan la mayoría del CGPJ. Y se han limitado a criticar el bloqueo del PP a la renovación de esta institución.



Para ERC "es de sobra conocido" que la elección del CGPJ "ha degenerado en un repartimiento" entre PP y PSOE pero ha subrayado que "esto no va terminar" con esta reforma "cuando las estructuras estas corrompidas", mientras que el PNV se muestra igual de escéptico, ve acertado abrir el debate pero no de esta forma.

PP y Vox, a favor

En el otro lado se ha posicionado el PP, que ha apoyado la iniciativa porque "coincide plenamente" con la que defienden ellos pero dejando claro que "el sistema vigente es plenamente constitucional".



Y Vox, que ha calificado la reforma de "coherente" para evitar que el PP y PSOE sigan "repartiéndose los cromos del poder judicial", a los que ha acusado de "mantener un sistema viciado de injerencia política" que ha llevado "como consecuencia a terminar con la independencia de los jueces".