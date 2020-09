Tezanos rechaza preguntar por la Monarquía en el CIS: "Es amarillismo. Ni interesa ni preocupa"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha defendido que en los últimos barómetros no se haya preguntado por la Monarquía ya que considera que es una cuestión que ni preocupa ni interesa a los ciudadanos. "La gente está preocupada por lo urgente", ha dicho, para añadir que en el CIS no va a hacer "amarillismo científico" y se va a centrar en "cuestiones de fondo".

Tezanos ha hecho esta afirmación después de que el pasado mes de agosto el Rey emérito abandonara España tras las investigaciones abiertas por su fortuna no declarada y se instalara en los Emiratos Árabes Unidos. "No creo que los españoles estén preocupados por la Monarquía", ha afirmado en La 1, para añadir que "no hay inconveniente en incluirla" si aparece como "una cuestión que preocupa a los españoles". "Antes de la Monarquía hay otras 31 cosas preocupantes para España", ha continuado, enumerando cuestiones como el paro, la desigualdad o la Sanidad.

"No voy a abrir ese debate"

En este sentido, Tezanos ha insistido en que desde el CIS "no voy a abrir un debate sobre la Monarquía" porque "no interesa ahora mismo". Además, ha explicado que ese barómetro "no está para preguntar por problemas de personas", sino de instituciones, algo que sí es la Monarquía.

"En el CIS no voy a hacer amarillismo científico, voy a estar a cuestiones de fondo", ha insistido, para aclarar que "nadie en el Gobierno me ha dicho que no pregunte por la Monarquía".

En otros países no se pregunta

El CIS no pregunta por la Monarquía desde abril de 2015, cuando lo hizo porque "había un nuevo Rey", Felipe VI, que obtuvo en el barómetro de aquel año un apoyo del 57%. "En abri de 2015 se hicieron dos preguntas: una de la valoración personal de Felipe VI, que logró un apoyo favorable del 57%, y otra sobre la Monarquía, con un 4,6% o 4,7%, no me acuerdo". Desde esa fecha, el CIS no preguntó más por esta institución.

Otro de los argumentos para no hacerlo, según ha explicado Tezanos, que llegó al CIS en julio de 2018, es que en países como Suecia, Noruega, Dinamarca o Reino Unido "no se pregunta sobre la Monarquía en ninguna encuesta" porque está "al margen" de cualquier crítica social.