Abascal sobre las críticas a su mascarilla: "He hecho más mili que algunos, tenía escolta a los 23 años"

Santiago Abascal se ha zafado de las críticas sobre su mascarilla con el logo de la BRIPAC -Brigada Paracaidista- el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados poniendo de relieve sus duros inicios en la política en el País Vasco. "Es un fanfarrón. Un vividor que se escaqueó de la mili no es digno de llevar ese escudo", manifestó un exmiembro de la brigada a EL ESPAÑOL.

"Yo he hecho una mili peor", ha defendido Abascal en 'El programa de Ana Rosa', en Telecinco. "Pedí prórrogas, estaba estudiando y después fui concejal en Llodio (Álava). Tenía escolta con 23 años. He hecho más mili que algunos", ha explicado el político, que, con "respeto", ha zanjado, lucirá mascarillas "de los legionarios, de la Guardia Civil y de todos" los que le envíen. "Porque me las envían ellos", ha subrayado.

Más allá de este asunto, ni Abascal ni ninguno de los altos dirigentes de su partido siguen sin desvelar la fecha de la moción de censura que se comprometieron a presentar este mes ni el nombre del candidato que presentarán como alternativa. Será en los próximos días pero será, ha garantizado el líder, porque tenemos -ha dicho- "el Gobierno más censurable que ha habido en toda la democracia".

Abascal señala al Gobierno como el peor de "los últimos 80 años"

"Sánchez es capaz de vender a su madre"

Tampoco ha hecho público en la enrevista el sentido del voto en relación con la comisión de investigación sobre la 'operación Kitchen' en el Congreso de los Diputados. "No lo hemos decidido", ha afirmado, puntualizando, eso sí, que "es muy difícil" que "coincidan" con "la morralla comunista y separatista". A tenor de esto, sólo restaban las opciones de la abstención y del 'no'. Finalmente, abstención.

"Estamos abordando personarnos como acusación particular -ha continuado-, tienen que determinar los tribunales. Las comisiones tienen sentido como herramienta de control al Gobierno, pero aquí son un espectáculo lamentable que usan los gobiernos para atacar a la oposición o a los gobiernos anteriores".

El presidente de Vox ha incidido en que el de PSOE y Podemos es un ejecutivo "legal pero ilegítimo en manos de mafias de corrupción, narcotráfico o fiscales" y que el propósito de su partido es "dar voz a los españoles". Pedro Sánchez, ha llegado a afirmar Abascal, "es capaz de vender a su madre" para conservar el poder.