"No hacerle caso": la estrategia de la cúpula del PP para combatir "la cruzada" de Cayetana

Los cuarenta y cuatro, el primer vídeo de Cayetana Álvarez de Toledo en su nuevo canal de YouTube, ha sorprendido en algunos sectores del Partido Popular. Y no tanto por su contenido –que también– como por su formato, poco habitual entre los políticos españoles y muy alejado de los referentes que se le suponen a la exportavoz del PP.

En aquel estreno, publicado el pasado martes, la exportavoz popular en el Congreso revelaba la decisión del PP de negarle la asistencia a la última sesión de control al Gobierno: "Según me explicó la dirección, sólo van a asistir los 44 [diputados] más importantes del grupo".

También desvelaba Cayetana Álvarez de Toledo que el PP había decidido excluirla de las comisiones por las que había mostrado preferencia. A cambio, la han incluido en otras no solicitadas por ella. ¿Qué hay detrás de esta circunstancia? ¿Tiene previsto el PP amonestar a la parlamentaria si vuelve a postularse de esa manera? "Sin comentarios, no hacerle caso". Esa es la máxima de Génova a tenor de lo consultado por este periódico. Algunos de sus compañeros más fieles al aparato hablan incluso de "la cruzada de Cayetana".

La declaración de intenciones de la diputada popular pasó sin embargo desapercibida frente a la avalancha de artículos de prensa en los que se ponía el acento en el "desafío" de Cayetana a su partido. Y eso aunque la alusión a "los grandes debates culturales" podría haber sido interpretada también como una referencia a esa guerra cultural que Pablo Casado no está interesado en librar y Cayetana, sí.

El vídeo fue recibido con cierto desconcierto por una parte del partido, quizá sugestionado por el revuelo levantado por los medios de comunicación. En la sede de Génova, sin embargo, afirmaban este mismo viernes no haber visto el vídeo.

Los que sí han reconocido haberlo visto previeron marejada. Si el tono futuro del canal de YouTube de la exportavoz popular, que acumulaba este viernes 12.600 suscriptores, era el de su primer vídeo, el PP iba a verse obligado a responder de nuevo muchas preguntas acerca del asunto sólo tres semanas después del controvertido cese de Álvarez de Toledo.

Algunos en el partido llegaron a hablar a media semana de "cruzada" de Álvarez de Toledo. La respuesta oficial ha sido, en cualquier caso, la de no hacer comentario alguno al respecto. Ninguno de los miembros del PP contactados por EL ESPAÑOL ha querido responder –con su nombre– a las preguntas sobre el vídeo.

"La decadencia española"

Este viernes 11 de septiembre se despejaron todas las dudas. El segundo vídeo de Álvarez de Toledo en su canal CATilinarias –un juego de palabras con su nombre y los cuatro discursos de Cicerón en el Senado romano del año 63 a.C tras el golpe de Estado de Catilina– se titula Por la paz civil y no hace alusión alguna al PP.

Sí contiene el vídeo, con una factura más profesional que la del primero gracias a la ayuda de un simpatizante de Álvarez de Toledo que le ofreció de forma gratuita sus conocimientos técnicos, un alegato contra la xenofobia del nacionalismo y el procés, además de contra esa "decadencia española" que, según la diputada, encarna y lidera Pedro Sánchez.

En el PP siguen, sin embargo, manifestando su extrañeza por la decisión de Cayetana Álvarez de Toledo de conservar su escaño de diputada. Porque tras el anuncio de su cese, varios medios de comunicación, entre otras empresas, mostraron su interés por contratarla. "Es la segunda vez que el partido la decepciona", decía una fuente del partido que pide anonimato. "Cualquiera en su lugar ya habría tirado la toalla".

Si Álvarez de Toledo no se ha ido del partido, como hizo en 2015, no parece haber sido, en definitiva, para conservar el salario de diputada. Los que la conocen personalmente se ríen de la mera insinuación. "¿Cayetana? Ha escogido el camino difícil. Esa es la realidad. Y puede que al final del desierto sólo haya más desierto. Pero ella cree que existe otra manera de hacer política, y va a intentar demostrarlo".

"Los canales de opinión y de comunicación con los ciudadanos no se limitan hoy en día a la tribuna del Congreso de los Diputados", dice la propia Álvarez de Toledo en conversación con EL ESPAÑOL. "No entiendo por qué se ha interpretado mi primer vídeo como una 'guerra' contra mi partido. No es mi manera de ver las cosas. Lo que sí creo es que mucha gente va a empezar a utilizar estos canales después de mí".

"Esa reacción al primer vídeo, la de 'Cayetana arremete contra el PP', me dio risa. Los medios refuerzan la idea de que el diputado sólo puede opinar en un sentido. Pero luego, esos mismos medios critican esa falta de independencia", añade la diputada.

"Y cuando uno ejerce un mínimo margen de independencia decimos 'uy, este tiene que estar fuera seguro'. Yo voto con el PP, defiendo los principios del PP, a veces estoy en absoluto acuerdo, a veces en semiacuerdo y a veces en desacuerdo. Y expresar esos matices no implica que sea una disidente, una desleal o una rebelde. Los diputados tenemos opiniones, qué descubrimiento. ¿Cruzada? Sí, por la regeneración de la política", concluye Cayetana.

El formato

Cayetana se hace youtuber tituló el diario El País, asimilando el canal de comunicación –YouTube– con un término –youtuber– que todavía hoy se identifica con la producción de contenidos mayoritariamente infantiles o frívolos. La prueba, en el titular de La Razón, Álvarez de Toledo hace oposición a El Rubius, pero también en su subtítulo: "La diputada quiere convertirse en ídolo de masas, pero está lejos de conseguirlo".

De forma mayoritaria, sin embargo, los medios pusieron el acento en el supuesto ataque de Cayetana a su partido.

Álvarez de Toledo estrena canal de YouTube cargando contra el PP, tituló El Periódico de Cataluña. Como hicieron otros muchos medios de prensa, Eldiario.es calcó el titular de El Periódico de Cataluña: Álvarez de Toledo se abre un canal de YouTube y carga contra el partido. Cayetana Álvarez de Toledo estrena canal en YouTube criticando a la dirección del PP, dijo Antena 3.

En la política española, y al contrario de lo que ocurre en países del ámbito anglosajón como Estados Unidos o Gran Bretaña, el uso de las redes sociales es todavía muy elemental y son pocos los políticos que, como Juan Carlos Monedero, como la propia exportavoz del PP o como Juan Ramón Bauzá, expresidente de Baleares y actualmente europarlamentario de Ciudadanos en Bruselas, los utilizan de forma regular y como algo más que una simple plataforma publicitaria de sus últimas declaraciones.