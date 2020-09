La Junta ya habla de "contagio comunitario" en Málaga y pide evitar eventos multitudinarios

El Gobierno andaluz con las cifras en la mano sigue insistiendo en que Andalucía es la segunda Comunidad menos golpeada por la Covid-19 en estos momentos, después de Asturias. Todo ello a pesar de que la segunda ola, que se ha adelantado a agosto, ha llegado con más fuerza al territorio andaluz.

En las últimas 24 horas se han contabilizado 1.043 positivos por PCR y ocho muertes. La provincia con el mayor número de casos es Málaga y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, asegura que "ya hay que hablar de contagio comunitario y no de rebrotes".

De ahí que la Junta haya pedido a los ayuntamientos malagueños "limitar a lo estrictamente necesario" eventos multitudinarios como conciertos o celebraciones, según ha detallado Bendodo en su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno.

La preocupación por la situación de la provincia es máxima. En concreto, concentra casi el 30% de los ingresados por Covid. En la actualidad hay 222 personas, 30 de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y el número de contagios confirmados por PCR por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días se eleva a 202. La media en Andalucía está en 124, la segunda más baja de España.

Mayor presión turística

"Son datos realmente preocupantes", ha apuntado Bendodo. La esperanza radica en que la curva empiece a bajar a partir de la segunda semana de septiembre. Considera que este aumento se debe a que ha sido la provincia andaluza que ha soportado una mayor presión turística. Si no es así, desde la Junta no descartan tomar otras medidas aún más restrictivas en Málaga y extenderlas, incluso, a Andalucía.

El consejero ha comparado esta situación con la de Huelva. En la provincia onubense sólo hay tres ingresados por Covid y también es turística. De ahí que vayan a estudiar las circunstancias de ambas provincias.

No obstante, Bendodo ha reiterado que la evolución de la pandemia en Andalucía es "mejor que en la media de España". Todo ello a pesar de haber sido la región que ha contando con un mayor número de visitantes. Hasta cinco millones de personas han elegido la Comunidad para pasar sus vacaciones.

De igual modo, el consejero ha pedido a los alcaldes que tengan la tentación de tomar medidas de confinamiento de sus municipios que se pongan en contacto previamente con la Junta de Andalucía, en concreto con el delegado de Salud de su provincia.

"Ningún alcalde debe tomar una decisión por su cuenta y riesgo sin hablar con el delegado de Salud y menos aún decretar el cierre de un colegio". Es algo que no le corresponde, ha avisado Bendodo.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la puesta en marcha de un plan de actuación para la atención primaria. Para ello se contará con cien rastreadores más de Covid-19, que se sumarán a los 8.200 que ya existen. También se está a la espera de la llegada de más rastreadores de la Unidad Militar de Emergencia (UME). La Junta solicitó 360, pero el Ejecutivo nacional ha trasladado que serán finalmente entre 200 y 250.

La vuelta al cole

En este mismo Consejo de Gobierno la Junta ha aprobado una serie de medidas para garantizar una vuelta al colegio "segura" sin renunciar a la presencialidad. La Consejería ha elaborado una guía para la organización escolar del curso.

El documento recoge, entre otros aspectos, las condiciones básicas para la incorporación del personal; las medidas a tomar tanto de carácter sanitario como educativo a lo largo del curso escolar y la formación e información básica para los trabajadores de los centros. También el protocolo de actuación para la detección y la intervención sobre casos positivos.

El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha destacado que que la vuelta en las escuelas de Infantil se está llevando a cabo con total normalidad. Solo se han registrado cuatro positivos en más de 2.300 escuelas andaluzas.

En cuanto a la vuelta de los demás ciclos, la Junta ha dado facilidades a los centros para que los alumnos se vayan incorporando de manera gradual. En este aspecto, ha subrayado que todo el personal docente y no docente ya se ha realizado los test de la Covid-19 y sólo han dado positivo un 0,1%. Éstos se someterán a un PCR para verificarlo y suplirles con sustituciones.

El consejero ha señalado que el riesgo y la incidencia "cero no existe". No obstante, insiste en que la Junta ha hecho el "mayor esfuerzo" de la legislatura para que los alumnos vuelvan a clase con las mayores garantías.

Críticas al PSOE

De ahí que Bendodo haya criticado al PSOE por "intentar desgastar al Gobierno y hacer daño con sus críticas a los andaluces" en un tema tan sensible como la vuelta al colegio. El consejero ha insistido en que Andalucía está preparada para "una vuelta segura".

"No vemos responsable la actitud del PSOE. No quieren que haya vuelta al cole, que se abran los colegios", ha remarcado el consejero. Cree que un partido "serio y responsable con tantos años de Gobierno a sus espaldas debería ayudar y no intentar sacar rédito electoral a costa de desgastar al Gobierno creando barullo, lío con una vuelta al cole que no quieren".

Por ello, ha pedido "una vuelta a la cordura, a la normalidad, al sentido común con una pandemia todavía en marcha".