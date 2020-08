La insólita petición de Podemos para que Calvo dé cuentas al Congreso agrava la crisis en Moncloa

La salida del Rey Emérito al extranjero ha agravado la crisis en el seno del Gobierno de coalición, ya de por sí considerable. Primero, el enfado de Podemos por la negociación que Moncloa y Zarzuela mantuvieron a espaldas de la formación morada sobre la salida de Juan Carlos I de España.

Luego, el contraataque de los de Iglesias, que llegaba este jueves a través de una solicitud para que Carmen Calvo dé explicaciones en el Congreso de los Diputados.

El reclamo de Podemos, que pide la comparecencia del Rey y la vicepresidenta primera para "informar sobre el paradero, las condiciones de vida y las razones de salida del país" del padre del Rey Felipe VI, es un ataque insólito, que desde dentro del Gobierno se solicite la comparecencia de un ministro del mismo.

Las formas tampoco han sido precisamente conciliadoras. Jaume Asens, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, cargaba duramente contra Pedro Sánchez y Calvo por no compartir con sus socios la información sobre la marcha del Rey Emérito: "En el futuro, no puede volver a pasar, no se nos puede no hacer partícipes. Nos sentimos con legitimidad de salir a criticar".

"El presidente del Gobierno no ha actuado como presidente del Gobierno de coalición, sino como un presidente del PSOE, del bipartidismo o del régimen del 78", ha señalado el portavoz de Podemos en el Congreso.

La elección de Jaume Asens para liderar el ataque encierra un mensaje. Se trata de uno de los hombres de confianza de Iglesias, con un perfil más radical: "Soberanista", favorable al plebiscito sobre la Monarquía y belicoso en el uso del lenguaje.

El ataque de Podemos a Carmen Calvo, mano derecha de Sánchez en la política del Gobierno, no ha hecho sino empeorar una relación tortuosa que está dando ya signos de agotamiento.

Hasta ahora, la coalición formada por PSOE y Podemos se ha sostenido como un matrimonio de conveniencia. Ambas partes saben que se necesitan y que les iría peor por separado, y esto -la necesidad- es lo único que les mantiene unidos.

Si el ataque a Carmen Calvo ha provocado indignación en la parte socialista del Ejecutivo, la petición de Unidas Podemos para que Felipe VI comparezca ha sido recibida con indiferencia. Fuentes del Gobierno creen que esta petición no va a llegar a ningún lado y que tan sólo se trata de un mero acto estético para sacar músculo ante su electorado, mayoritariamente republicano.

El Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, considera que la petición de Podemos para que el Monarca comparezca en el Congreso de los Diputados "no tiene ningún sustento jurídico". Y abunda: "El Jefe de Estado no hace actos propios, es irresponsable salvo en casos excepcionalmente previstos en la Constitución".

El catedrático recuerda cuando el exportavoz de PNV, Iñaki Anasagasti, pidió a la Mesa del Senado la comparecencia del entonces Rey Juan Carlos para que explicara "los motivos de los otorgamientos de títulos nobiliarios por parte del Jefe de Estado". La cuestión fue rechazada.

"Si nos ponemos estrictos, es un problema del ciudadano Juan Carlos de Borbón, pero no hay nada jurídicamente relevante para el Estado", apunta Ruiz Robledo, que critica que desde Podemos "mezclen cuestiones jurídicas y políticas a conveniencia".

- ¿Y jurídicamente la comparecencia de Carmen Calvo para explicar el paradero de Juan Carlos I tiene algún predicamento?

- En ese caso, lo veo lógico. El presidente del Gobierno también podría darlas. Yo creo que cometió un error al negarse a explicar el paradero del Emérito aludiendo a que se trata de un asunto "privado". En todo caso, hubiera tenido sentido que no las diera por razones de seguridad.