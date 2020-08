Vox: "Quienes están huidos son Puigdemont, los etarras... todos los enemigos de España"

Iván Espinosa de los Monteros ha cargado nuevamente contra el Gobierno asegurando que primero "provoca la salida del Rey" y luego "dice que está huyendo". Afirma que están siguiendo la estrategia del "poli malo y poli peor".

El portavoz de Vox en el Congreso ha defendido que Juan Carlos I se marcha de España porque así lo desea y no por obligaciones legales: "¿Huyendo de qué? Es un adulto de 82 años se va voluntariamente porque le da la gana. Le han presionado para que lo haga". "Ya ha dicho que está a disposición si tuviera que investigar algo", ha añadido.

Entrevistado en 'El programa del verano' de Telecinco, ha aseverado que "aquí quienes están huidos de verdad son Puigdemont, los etarras... todos los enemigos de España".

Para Espinosa de los Monteros , el Emérito "no tiene responsabilidad institucional: es una persona libre.

El día que haga falta que vuelva no me cabe duda de que volverá si es necesario".

"Coincido muy poquito con el presidente del Gobierno. Está haciendo el teatrillo. Podemos está sirviendo del tonto útil. Está utilizando esto como una cortina de humo. Hemos perdido 50.000 compatriotas. Viene un otoño terrible. Esos son los problemas reales", ha comentado el diputado de Vox.

Espinosa de los Monteros cree que "la monarquía en si misma parece que no es un mal sistema" dado que está "en muchos países". Ese "no es el problema", ha añadido.

"Hay cosas del régimen del 78 que no nos gustan y queremos cambiar pero aquellos que no creen en esta democracia ven que la monarquía, símbolo de la unidad de los españoles, es un obstáculo para sus planes", ha sentenciado.