ERC avisa al Gobierno de que sin mesa de diálogo no habrá acuerdo para los Presupuestos

El coordinador nacional de ERC, Pere Aragonés, ha avisado al Gobierno de que, para conseguir su apoyo para los próximos presupuestos, debe cumplir antes con el acuerdo de investidura y sacar adelante la mesa de diálogo.



Aragonès, que este domingo ha visitado Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ha reiterado que "para que haya un segundo acuerdo se ha de cumplir el primero, y el primero es la mesa de diálogo, que no es solo hacer reuniones por hacerlas, sino contenido y negociación política, buscar una salida política al conflicto que tenemos".



El coordinador nacional de ERC ha dicho que, tras los acontecimientos judiciales de los últimos días, cuando los líderes del 'procés' encarcelados han visto cómo se les revocaba el tercer grado penitenciario, ha quedado patente que "la vía judicial y la vía represiva continúan, y más que nunca se ha de activar la vía política".



"No se trata de hacer una reunión, 2, 3 o 25, sino de contenidos y de trabajar", ha subrayado Aragonès, que ha señalado que antes de abordar las cuentas con el Gobierno han de hablar también de "las características económicas de esos Presupuestos, y de momento no sabemos nada".

Negociación política

Respecto a unas declaraciones del líder del PSC, Miquel Iceta, sobre la idoneidad de convocar ahora la mesa de diálogo, Aragonés se ha mostrado contundente al afirmar que "el señor Iceta siempre busca excusas para no afrontar la negociación política; basta de excusas respecto a la mesa de dialogo, pongámonos a trabajar. Creemos que un elemento central es parar la represión y se ha de hacer mediante una amnistía".



Se ha referido también a las negociaciones entre el Gobierno y Ciudadanos para que el partido naranja apoye los presupuestos, y ha declarado que "ya sabemos que Cs está mucho más alineado con la derecha, y por lo tanto puede ser más barato llegar a un acuerdo de Presupuestos con ellos que con ERC, pero serían unos peores presupuestos".