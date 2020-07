Torra pide 5.000 millones del fondo del Covid-19 para pagar gastos en TV3, fibra óptica y Meteorología

El Gobierno de la Generalitat ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aumente la partida del fondo estatal para paliar los efectos del Covid-19 hasta los 4.972 millones de euros. Según sus cálculos, todos los contratos de emergencia que se realizaron bajo el Estado de Alarma deben ser sufragados con el fondo destinado a la pandemia. Sin embargo, el Ejecutivo catalán quiere colar gastos que no están justificados por la crisis sanitaria: desde TV3 hasta el mantenimiento de las estaciones de meteorología.



El Gobierno de coalición se ha comprometido a transferir 3.225 millones a la administración catalana, pero para el Govern no son suficientes para afrontar los gastos y caída de ingresos que han tenido. En concreto, solicitan 15,5 millones del déficit por publicidad que ha sufrido la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA); 350 millones de los Presupuestos Generales del Estado que debido a la pandemia no han sido aprobados; 7,6 millones en instalación de fibra óptica o 20.000 euros en mantenimiento de las estaciones meteorológicas.



Estos dos últimas partidas para la instalación de fibra óptica y mantenimiento meteorológico se llevaron a cabo a través de adjudicaciones sin licitación pública, -como prevé la ley en vigencia del estado de alarma-, pero son difíciles de justificar para que corra a cargo del fondo de 16.000 millones que el Gobierno ha acordado destinar a las Comunidades Autónomas.

Gastos que la Generalitat envía para que cubra el fondo Covid-19. E.E.

Otros gastos, como la adquisición de coches, furgonetas y algún camión para los Servicios de Emergencia Médicas (SEM) durante el estado de emergencia, sí tienen relación con la crisis sanitaria. En el caso de la fibra óptica, es cierto que aparece en uno de los compromisos del plan de reforma de España de la Agencia 2030 para cumplir con la Unión Europea, pero es discutible que sea el Gobierno central y no la Generalitat quien deba asumir el coste puesto que estaban presupuestados con anterioridad.



El Partido Popular de Cataluña presentó una propuesta de resolución para que la Sindicatura de Cuentas fiscalice todos los gastos de emergencia de la Generalitat. En la misma línea, desde el PSC han solicitado un informe en el mismo organismo para conocer los gastos del Govern de Quim Torra durante la pandemia.



“El Gobierno de la Generalitat ha aprovechado para colar todos los contratos de emergencia en el fondo del Covid”, explica el diputado del PP, Santi Rodríguez, quien ha criticado duramente el informe de la gestión presupuestaria de la crisis del Covid presentado por el Departamento de Economía y el de Salud, que lideran el vicepresident Pere Aragonès y la consejera Alba Vergès.



Una de las cuestiones que más estupor ha generado en la oposición es que pidan al Gobierno de coalición un esfuerzo de 5.000 millones mientras que el plan de ahorro del Govern hasta la fecha solo prevé recortar un total de “114 millones del Feder [Fondo Europeo de Desarrollo Regional]”, de los cuales 53 millones se eliminarán de los centros de investigación y los 61 millones restantes de los Ayuntamientos.



En el informe de la Generalitat, se divide el desembolso en tres partes: la destinada a la Sanidad; en Educación y en la Caída de los ingresos. En este último apartado el Govern estima que necesita alrededor de 5.000 millones por lo que ha dejado de ingresar.

Dentro de este apartado, se mezclan reclamaciones comprensibles (como el déficit por los tributos cedidos que no han cobrado, que valoran en 1.144,4 millones) con otras menos comprensibles como es la caída en publicidad de la CCMA (15,5 millones).

Superávit

Además del fondo estatal del Covid-19, la Generalitat también ha exigido 5.000 millones de fondos europeos. Torra remitió una carta a Pedro Sánchez y al director general del Mecanismo Europeo de Estabilización (MEDE), Klaus Reding, en la que avisaba de la “necesidad” de disponer de liquidez para hacer frente a la crisis socioeconómica derivada del coronavirus.



En la misma línea, el Govern solicitó en reiteradas ocasiones poder hacer uso del superávit de los ayuntamientos para afrontar la pandemia. De momento, el Gobierno se ha comprometido a que los consistorios inviertan 5.000 millones del superávit de su remanente de tesorería para relanzar la economía.

"Transparencia"

Por lo que respecta al déficit de los medios públicos catalanes, el vicepresidente de la Generalitat justificó la decisión de que el Estado asuma el agujero de más de 15 millones alegando que "todos han tenido una reducción de publicidad porque se han reducido las actividades y es una de las primeras cosas que se recorta" y en que es un ejercicio de "transparencia" reflejar ese déficit.



"¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacer ver que no está?", apostilló. El conseller de Economía también advirtió de que es una cuestión pendiente y que "se tendrá que asumir ahora" o "más adelante".

Gestión de los fondos

La crisis sanitaria ha abierto un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre el Gobierno central y la Generalitat. La Mesa de diálogo, que fue uno de los compromisos ineludibles para alcanzar el acuerdo de investidura entre ERC y PSOE, ha pasado en un segundo plano.

Lo que está ahora en juego son los fondos tanto nacionales como europeos para atajar la pandemia. Aragonès informó que Cataluña recibirá un total de 3.225 millones de euros del fondo estatal habilitado para que las Comunidades Autónomas asuman gastos extraordinarios por la pandemia.

El vicepresidente autonómico, además, solicita que se amplíe el fondo total de 16.000 millones hasta los 25.000.