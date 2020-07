Un edil de Vox: "La familia es un padre, una madre y sus hijos. Lo demás son inventos de la izquierda"

Noticias relacionadas Gonzalo, el concejal de Vox de Torrelodones que sigue los plenos a través del móvil mientras conduce

"La familia para Vox es un padre, una madre y sus hijos. Y ya está. Todo lo que se salga de ahí son inventos suyos, de su partido, de la izquierda comunista, que no sé dónde va a llegar". Con estas palabras se ha dirigido el concejal de Vox en Torrelodones, Gonzalo Martín, al portavoz del PSOE en este ayuntamiento, Rodrigo Bernal.

El edil de Vox en Torrelodones ha pronunciado esta frase durante un debate municipal celebrado este miércoles en el que se abordaba una propuesta del PP para rebajar el IBI a las familias numerosas. Desde el PSOE se han mostrado favorables a apoyar esta medida, pero dejando claro que esa reducción de impuestos debería extenderse también a otro tipo de familias, como las monoparentales.

Entonces, el concejal del partido de Santiago Abascal en esta localidad madrileña ha aprovechado su intervención para definir lo que significa para él -y para Vox- una familia. "No queda nada claro su apoyo a las familias numerosas, cuando en su intervención inicial las ha identificado con familias ricas. Desde ese punto de vista no queda claro su apoyo, por mucho que lo diga, lo que ha dicho antes es lo que ha dicho y ha quedado constancia, así que no quiera confundir a la gente", ha afirmado.

"Y segundo, la familia para Vox es un padre, una madre y sus hijos. Y ya está. Todo lo que se salga de ahí son inventos suyos, de su partido, de la izquierda comunista, que no sé dónde van a llegar”, le ha reprochado al portavoz socialista.

Conduciendo en los plenos

No es la primera polémica en la que se ve envuelto Martín. En plena pandemia por la crisis del coronavirus, cuando la libertad de movimiento estaba limitada debido al decreto del estado de alarma y los plenos se celebraban de forma telemática, el representante de Vox en Torrelodones sorprendía a sus colegas del consistorio conectándose desde su coche.

Martín seguía la sesión plenaria mientras conducía, tal y como muestra un vídeo publicado por este diario a finales de abril. Y, según denunciaron fuentes cercanas al Ayuntamiento, no era la primera vez que se le había visto al volante en mitad de la reunión.