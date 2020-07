Feijóo: "No me gusta la política nacional, estamos dando un espectáculo de mediocridad nunca visto"

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a alejar la posibilidad de pasar a la política nacional con una declaración con doble significado, con la que también criticaba al Gobierno y, de pasada, al propio Partido Popular: "No me gusta la política nacional que tiene mi país en estos momentos. Estamos dando un espectáculo de mediocridad nunca visto en 40 años. También participa mi partido. Cada uno tiene su responsabilidad".

El presidente de la Xunta ha centrado en el PSOE Y en Podemos este mensaje contra el tono bronco de los políticos: "El Gobierno en vez de ir al Congreso a sumar, hay algún miembro del Gobierno que es un provocador. La política de provocación en España ha dado resultado". "Es muy difícil hacer portavoz en este Congreso en el que hay tanto ruido y poca política. Uno entra en esa mediocridad y esa descalificación y automáticamente se crea un problema en torno a un portavoz", ha aseverado.

En una entrevista en 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, no ha querido entrar en nuevos detalles sobre conversaciones con Pablo Casado respecto a la estrategia de su partido en el País Vasco: "Yo ya he dado mi opinión a Casado hace tiempo sobre el planteamiento de Euskadi. Es una decisión que tomó ya y es un caso cerrado. Lo importante es mandar un mensaje a todos los ciudadanos de que nos tenemos que unir".

Cayetana y las sensibilidades

Feijóo ha defendido a su partido y la necesidad de unir al centro-derecha, dividida en tres, y que para ello son necesarias personas como Cayetana Álvarez de Toledo: "No he trabajado nunca junto a ella, pero reitero que o conseguimos unir el centro derecha o no vamos a ser opción de Gobierno. Necesitamos para ello que haya distintas sensibilidades".

"España es un país complejo. Un puzzle donde las piezas tienen sensibilidades distintas. Cada uno tiene su perfil, sus ajustes, su mensaje", ha añadido. "La figura de Cayetana es necesaria en este contexto. Que no tiene que coincidir con otras sensibilidades en el partido es lógico. Es bueno que todas las sensibilidades convivamos bajo principios básicos".

En esa dirección ha defendido la línea equidistante del PP: "Mi partido es un partido moderado porque sus estatutos así lo dicen. Somos un país de centro reformista. Es un clásico que cada vez que el PP está en la oposición es un partido extremista".

Defensa a la Casa Real

Feijóo se ha mostrado cauto respecto a las informaciones sobre el rey emérito y cómo debería responder Felipe VI: "El actual Jefe de Estado no tiene nada que ver con lo que ocurre en años anteriores a su mandato".

Ha lamentado, por otra parte, los mensajes que desde el Ejecutivo han lanzado al respecto: "Cuando escuchamos desde el Gobierno sobre poner en cuestión la jefatura del Estado, es muy preocupante. España debe preservar aquello que ha funcionado".

De hecho, ha querido defender al propio Juan Carlos I por su papel durante la Transición española: "Al rey emérito le debemos algunas cosas como el Estado de Derecho".