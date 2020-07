El contrincante de Pablo Iglesias a liderar Podemos denuncia al partido por "fraude" en las primarias

El exdirigente de Podemos en Castilla-La Mancha, Fernando Barredo, que disputó la secretaria general a Pablo Iglesias en la Tercera Asamblea Estatal de mayo, ha afirmado hoy que ha denunciado a la formación ante la Fiscalía tras considerar que existe "falsedad, fraude y corrupción" en las primarias a todos los niveles, así como en los procesos internos.



Barredo, que ostentó la candidatura Nuevo Impulso por la Democracia Interna de Podemos, única que compitió con Iglesias, asegura en un comunicado que ha decidido emprender acciones legales "tras constatar, tristemente, la deplorable actuación orquestada por el aparato de Podemos" durante la asamblea de mayo y frente a los próximos procesos para elegir direcciones en once comunidades autónomas, que finalizará el 19 de julio.



Tras la tercera asamblea, Barredo impugnó los resultados y alegó que no eran "inteligibles" al no detallar "de manera clara el número de votos por posición" y alegó, además, que era "rotundamente falso" que Iglesias recibiera el apoyo en la votación del 93 % de los inscritos, ya que el censo es de más de 500.000 y sólo votaron 57.000 personas, aproximadamente un 11 % del total.





Barredo considera que en la pasada asamblea se constató que se ha eliminado "la pluralidad en el Consejo Ciudadano del partido", lo que evidencia que "la irregularidad se ha extendido a los procesos" de las primaria del partido en todos los territorios.



"Desde el momento en que fue convocada, por sorpresa, la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal por el secretario general, que había declarado previamente en los medios de comunicación que agotaría su mandato como tal en 2021, y que estaba seguro de que la próxima persona que ocupase la secretaría general sería una mujer, todo ha sido irregularidad y prevaricación en dicho proceso", sostiene en la nota.



Además, critica que Iglesias se presentaba nuevamente como candidato a la secretaría "llevando en su equipo a Irene Montero, Ione Belarra y a Noelia Vera" e "incumpliendo los cuatro el código ético" del partido, algo que "les inhabilitaba para comparecer en una lista de candidatura estatal, tal y como indicaban los estatutos".



Entre otras cuestiones, asegura que los propios militantes del partido han estado denunciado en los chats del canal de mensajería Telegram que ha habido una "estafa electoral y fraude interno" sin precedentes en la historia del partido, e indica que dicha cuestión se ha llevado a "juzgados de distintos territorios".



"Si queremos luchar contra la corrupción institucionalizada en España, tenemos que empezar por erradicarla en nuestra propia casa", concluye Barredo.