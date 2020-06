Weber, líder del PP Europeo, vincula el 'no' a Calviño con "saltarse la reforma laboral de Rajoy"

El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha explicado que la principal razón de la familia democristiana en la Eurocámara para posicionarse contra Nadia Calviño para liderar el Eurogrupo es ideológica. La candidata española y ministra de Asuntos Económicos pertenece a un Gobierno que prometió derogar la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy, algo que no es del agrado de los populares europeos.

“Para mí está muy claro que si quieres pedir ayuda a tu vecino, asistencia, solidaridad, entonces la condición previa es que asumas tus responsabilidades en casa”, ha afirmado Weber este martes en una entrevista en La SER, aclarando así que su “pleno apoyo” a la candidatura del ministro irlandés de Finanzas, Paschal Donohoe, responde a cuestiones ideológicas.

“La solidaridad va siempre de la mano de la responsabilidad. Así que para nosotros está claro. Y por eso, sobre el desarrollo fundamental de España debo decir que saltarse la reforma del mercado laboral de Mariano Rajoy no es comprensible para muchos amigos de la Unión Europea”, ha añadido el eurodiputado alemán.

"No me corresponde a mí al final decidir quién va a ser el presidente del Eurogrupo, pero la posición general está clara, y necesita que se reconozca que se respetan las decisiones anteriores", en referencia a la reforma laboral del PP.

Apoyo a Donohoe

Este mismo lunes, a última hora de la tarde, el PP Europeo lanzaba un comunicado para desmarcarse de Calviño y respaldar las aspiraciones del ministro irlandés. "Tiene la experiencia necesaria para liderar el Eurogrupo en este momento. Se ha comprometido a actuar como constructor de puentes entre todos los Estados miembros: Norte y Sur, Este y Oeste, pequeños y grandes", alegó el PP Europeo sobre Donohoe.

El PPE es el partido más representado en el Eurogrupo con ocho ministros, frente a los cinco socialdemócratas y los cuatro liberales. Este es un factor importante de cara a los posibles apoyos de cada candidato, pero no el único. También existen, por ejemplo, alianzas geográficas que hacen que los países del Benelux o los del sur del bloque se apoyen entre ellos sin importar la familia política.

El Eurogrupo elegirá a su nuevo presidente o presidenta en la reunión que mantendrán el próximo 9 de julio. El vencedor tendrá que recabar el apoyo de al menos diez compañeros para resultar ganador.

Merkel con Calviño

Sin embargo, la jefa directa de Weber y la mujer más poderosa de Europa, Angela Merkel, apoyó públicamente a Calviño para encabezar el Eurogrupo el pasado viernes. "¿Cree usted que Nadia Calviño sería una buena presidenta del Eurogrupo? "No es ningún secreto que hay apoyo a la candidatura de Nadia Calviño en el Gobierno alemán", respondía Merkel en una entrevista con varios periódicos europeos con motivo del inicio de la presidencia alemana de la Unión Europea a partir del próximo 1 de julio.

"Siempre me alegro de que las mujeres ocupen posiciones de liderazgo político, y el Eurogrupo nunca ha sido dirigido por una mujer", apostillaba la canciller. "Pero no me corresponde a mi decidir, es el Eurogrupo el que tiene que hacerlo".

Cabe recordar que aunque Merkel haya comprometido su apoyo a la socialista Calviño, "no sería la primera vez", recordaba una fuente cercana al Gobierno, "que Alemania dice una cosa y hace otra". Efectivamente, así le ocurrió a Luis de Guindos en julio de 2015, cuando un cambio de última hora hizo que los Estados miembro alineados con Berlín acabaran por apoyar al halcón holandés Jeroen Dijsselbloem.