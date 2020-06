Zapatero ve la mesa de diálogo como la "única esperanza" y rechaza un referéndum en Cataluña

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado que la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat es la "única esperanza" para resolver el conflicto catalán, que en su opinión no se puede dirimir mediante un referéndum que "divida" a la sociedad.



En una entrevista en el Diari ARA, el dirigente socialista reflexiona sobre lo sucedido en la política catalana desde la publicación de la sentencia del Tibunal Constitucional sobre el Estatut hace 10 años.



Para Zapatero, esa sentencia limitó "de forma innecesaria" el reconocimiento de la identidad catalana y ejerció de catalizador para el procés, un proyecto que en su opinión "ya hace mucho tiempo que tocó techo" y que se ha demostrado que no es el camino a seguir.



La única vía factible, subraya Zapatero, es la del diálogo entre gobiernos, y también con aportaciones de la sociedad, con la mirada puesta en el "largo plazo".



Precisamente, esa necesidad de conseguir una solución que perdure es lo que invalida la herramienta del referéndum. "En un referéndum, quien pierde quiere la venganza, una segunda vuelta, como pasa ahora en Escocia. En el caso del Quebec pasó y ya no se ha vuelto a hacer ningún referéndum ni se hará. Por lo tanto, la experiencia dice que no es el camino. Como casi siempre, el camino más virtuoso es el más difícil, y en este caso el más difícil es llegar a un acuerdo", concluye.

Ministros de partidos independentistas

En otra entrevista, en ElNacional.cat, Zapatero ha defendido una implicación directa del independentismo de Cataluña y País Vasco en la gobernanza en España. "Algunas veces se ha dicho, 'a ver si hay ministros de partidos catalanes, de partidos independentistas, nacionalistas'... Quizás tenga que ser el momento en que esto llegue y se supere y veamos una nueva perspectiva de las cosas", ha afirmado.

Y prosigue: "Llega un momento en que tendrá que haber una participación más activa de las fuerzas políticas hoy independentistas en un futuro proceso de Gobierno en España".