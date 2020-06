El Congreso aprueba el suplicatorio para que Borràs sea juzgada en el TS y agrava el cisma 'indepe'

Noticias relacionadas Laura Borràs presentó un presupuesto falso de un laboratorio ligado a ella en concursos que amañó

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde, como estaba previsto, al suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para determinar si la portavoz de JxCat, Laura Borràs, incurrió en delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La investigación, iniciada por la jueza de instrucción de Barcelona Silvia López Mejía, se refiere a la actuación de Borràs como directora de la Institución de las Letras Catalanas entre 2013 y 2017, cuando adjudicó contratos por importe de 259.863 euros a favor de un amigo suyo, Isaías H.F., lo que hizo presuntamente fraccionando los contratos y reflejando conceptos inventados e importes inventados.

El pasado 14 de febrero la diputada se negó a acudir voluntariamente a la citación del instructor, Eduardo de Porres, por lo que el suplicatorio era la única vía posible para que la portavoz de JxC dé explicaciones sobre los hechos que se le imputan.

"Atropellan mis derechos"

Momentos antes de la votación, Laura Borràs ha acusado a PSOE, PP, Vox y Ciudadanos de anteponer "la patria a la democracia" al apoyar el suplicatorio que ha solicitado el Tribunal Supremo para poder investigarla en lo que, a su juicio, es "un atropello" a sus derechos, según declaraciones de Borràs.

El dictamen se ha votado este jueves por la tarde, pero Borràs, que ya daba por hecho que saldría adelante porque muchos de sus compañeros han decidido el voto, según denuncia, teniendo en cuenta sólo la "presunción de culpabilidad" y sin defender sus derechos que, ha dicho, "también son los suyos", porque cualquier día podrían verse en la misma tesitura.

La diputada de Junts ha puesto de relieve que los diputados que van a votar de forma telemática, la mitad de la Cámara, no han escuchado sus explicaciones y se han pronunciado a ciegas.

¿Ruptura indepe?

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha negado que haya habido una ruptura de la unidad independentista por el suplicatorio de su homóloga de Junts, Laura Borràs, y cree que ella podría haber evitado la intervención del Tribunal Supremo renunciando a su acta de diputada.

En rueda de prensa en el Congreso, Rufián se ha defendido así de la crítica vertida por la propia Borràs contra la decisión de ERC de no participar en la votación de su suplicatorio.

Frente a esto, el dirigente de ERC ha comenzado diciendo que su partido no es culpable de la decisión que afecta a Borràs y que si alguien depende su suplicatorio no es de los republicanos catalanes, como tampoco de la CUP o de Bildu -que tampoco han participado en la votación-, sino de los del PSOE, con el que, según ha recordado, Junts gobierna en la Diputación de Barcelona. "Tenían campo para negociar y no lo han hecho", ha apuntado.