Castells bromea con los rebrotes en los mataderos: “Nos tenemos que hacer vegetarianos por ley”

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha bromeado este martes con prohibir el consumo de carne a raíz de los distintos rebrotes de coronavirus notificados en mataderos y centros de producción cárnica.

"Y rebrotes aquí y rebrotes en Alemania. Por cierto, el de Alemania es el mismo que el de Estados Unidos, con la industria cárnica. Algo hay ahí. Yo creo que en la próxima ley orgánica hay que declarar formalmente que hay que ser todos vegetarianos", ha dicho Castells en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado .

"Pero me mata el ministro de agricultura, así que no lo repitan. Se puede compensar una cosa con la otra, ¿no? hay más plantas que vacas, no sé», afirmó Castells durante su intervención a modo de broma para señalar a los centros de producción cárnica como posibles focos de contagios de la pandemia", ha añadido.

Gestión de Castells

Castells ha explicado los principales puntos de la gestión de su departamento que ha centrado en la transformación del sistema de tasas, un nuevo sistema de becas y el trabajo contra la precariedad en las universidades.

Además, ha actualizado los datos de homologación de titulaciones sanitarias durante el estado de alarma que han sido 1011, lo que ha supuesto un número récord de 1700 homologaciones en lo que va de año.

El responsable de Universidades también ha confirmado que el programa Erasmus+ continuará con nuevas modalidades pedagógicas y de movilidad adaptadas a los diferentes escenarios de los países afectados por la pandemia.