La AVT no irá este año al homenaje a las víctimas en el Congreso por los pactos de Sánchez con Bildu

La Asociación de Víctimas del Terrorismo no acudirá por primera vez al homenaje que el Congreso de los Diputados celebra todo 27 de junio en memoria de los asesinados por ETA, el GRAPO, Terra Lliure, FRAP y el terrorismo islámico.

"Consideramos que este Gobierno ha traspasado una serie de líneas rojas que nos impiden poder asistir este año", ha expresado AVT en un comunicado emitido este lunes. Esto supone un hito histórico. La asociación de víctimas del terrorismo nunca se había ausentado de este homenaje.

El principal motivo, defiende la asociación, es "el protagonismo político y reconocimiento que por parte del Gobierno y de los partidos que forman parte de él, se ha dado a los herederos del brazo político de ETA, sobre los que la AVT ha presentado cientos de indicios para su ilegalización".

"Los herederos de Batasuna, no sólo se jactan de quitar y poner gobiernos sino que se pactan con ellos reformas legislativas relevantes para el futuro de nuestro país y de todos los españoles/as", continúa el comunicado.

Además, desde AVT esgrimen otra serie de argumentos: "EH Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más hasta que no condenen la violencia de ETA y admitan que no tuvo ninguna justificación".

"Este Gobierno está sustentado por un partido que está más preocupado por los presos por delitos de terrorismo que de las víctimas. Véase el manifiesto que Unidas Podemos rubricó en el mes de mayo para pedir la liberación de los presos con la excusa de la pandemia", defienden desde ATV.

La política penitenciaria es otro de los argumentos esgrimidos por la asociación. En este sentido, el comunicado señala que el actual Gobierno de coalición entre PSOE y unidas Podemos "ha apostado por el acercamiento de presos condenados por graves delitos, incluidos de sangre, a cárceles próximas al País Vasco". Y prosigue: "Incluso, recientemente ha cedido a una histórica reivindicación de ETA acercando a un preso terrorista a una prisión próxima a su domicilio, sin exigirles ni la colaboración con la justicia ni la deslegitimación de la violencia terrorista".

AVT también recuerda que este Gobierno "ha concedido terceros grados a presos por delitos de terrorismo sin exigirles el requisito de colaboración con la justicia tal y como existe el Código Penal".

Por todo esto, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha anunciado que, por primera vez, no acudirá al acto en homenaje a las víctimas del terrorismo. Sin embargo, sí estarán a las 12 horas enfrente del Congreso, leyendo un manifiesto para recordar a las víctimas.

"Para poder rendirles homenaje, hay que respetar su Verdad, su Memoria, su Dignidad y la Justicia a la que tienen derecho, y dentro del Congreso, hay un Gobierno que no lo está haciendo", sentencian desde AVT.