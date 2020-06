Margarita Robles: "Ningún partido tiene derecho a patrimonializar la defensa de la Guardia Civil"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que no le consta "nada" que exista malestar en la Guardia Civil tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y los nuevos nombramientos en la cúpula del cuerpo.

Robles también ha lanzado un mensaje a las formaciones políticas, en concreto al Partido Popular y Vox, por utilizar esta situación en plena pandemia de coronavirus, dejándoles claro que "ningún partido tiene derecho a patrimonializar la defensa de la Guardia Civil".

En una entrevista en Onda Cero, la titular de Defensa no ha entrado a valorar el cese de Pérez de los Cobos ni la dimisión del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, y ha evitado apoyar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "No opino, no conozco el caso. Tengo que ser prudente", ha dicho. Solo se ha limitado a señalar que "generosidad, entrega y defensa de los valores democráticos", son los pilares esenciales de este cuerpo con los que ambos han cumplido.

Niega un golpe de Estado en la GC

A la pregunta de si tiene constancia de un golpe de Estado dentro de la Guardia Civil, la ministra se ha mostrado tajante: "Rotundamente no". "Nadie tiene derecho a capitalizar la bandera, la Guardia Civil y las fuerzas armadas. Quien quiera insinuar eso, no sé con qué objetivo lo hace. Mi convicción es absoluta y también mi tranquilidad", ha señalado.

Robles ha salido en defensa de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya designado a su mejor amigo, Ignacio Carnicero, como encargado de dirigir la nueva área de Agenda Urbana y Arquitectura. "Hay que promocionar el talento. Y si alguien tiene ese mérito, esa capacidad y ese currículum, ¿por qué no?", se ha preguntado.

A juicio de Robles, para este tipo de cargos "hay que nombrar a personas que tengan la capacidad" adecuada, y no puede utilizarse como "un demérito" que esa persona sea un "amigo o un conocido". "Eso no es justo. No hay que hacer juicios de desvalores (...) A los sitios tienen que llegar los mejores y hay que promocionar el talento", ha opinado, para dejar claro que si no se demuestra el mérito hay que exigir responsabilidades.

"Enorme crispación política"

Sobre la situación política, Robles considera que existe "una enorme crispación en la política". "Este es un país que necesita tolerancia y dejar a un lado el odio. Es verdad que políticamente puede haber discrepancias pero hay que trabajar juntos. No me encuentro cómoda cuando veo esas crispaciones", ha reconocido, para afirmar que "en estos momentos tan duros hay que estar con la gente".

"Hay que tener un momento de liderazgo en positivo y dar esperanzas, que no se construyen con el odio y el insulto. Es cierto que cometemos errores pero, ¿por qué no hacemos un esfuerzo por llegar a acuerdos?", ha preguntado Robles. "Aquí no se trata de estar con uno o con otros. Se trata de estar con España y los españoles", ha remarcado.