"Esa cacatúa no deja de hablar ni un momento": Lastra alude a García Egea de manera despectiva

Adriana Lastra, portavoz del Grupo Socialista, ha vuelto a ejercer su papel de policía malo del Gobierno, citando científicos que exigen que se mantenga el confinamiento y preguntando a Pablo Casado: "Dígame usted, o la cacatúa que tiene detrás en qué informe se basa para no apoyar la renovación del estado de alarma".

La "cacatúa", Teodoro García Egea, es el número dos del PP, y los pocos diputados que presentes en el hemicilo apoyan al Gobierno, rompieron a aplaudir... y es que las sesiones que cada 15 días prorrogan la excepcionalidad recuerdan que la emergencia es lo de menos cuando Lastra sube al atril.

Pero vayamos a la frase textual, porque Lastra jugó a mezclar esa alusión despectiva improvisada con su argumentario escrito: "¿Podría mencionarnos usted o la cacatúa que tiene detrás, que no deja de hablar en ningún momento, en qué se basa usted para decir que el confinamiento ya no tiene sentido?".

Adriana Lastra llama "cacatúa" a Teodoro García Egea

Se quejaba la líder socialista de que García Egea "no deja de hablar mientras yo me dirijo a la Cámara" y de que "ustedes no tienen ni idea de lo que hablan". Es más, que "sus informes para criticarnos acaban siendo falsos". También lamentaba que el PP "no hace más que el ridículo" saltándose las normas de confinamiento "en Ifema, en contra de lo que hacen 47 millones de españoles con mucho sacrificio".

Le ha afeado al PP que en febrero rechazara la suspensión del Mobile World Congress, que un mes después pidiera "el confinamiento total" y ahora diga "que no tiene sentido mantenerlo". Según Lastra "el PP es la oposición más lamentable de todo el continente".

"Radical"

La portavoz del PSOE ha reclamado al líder del PP que asuma "su responsabilidad" y que piense "cómo quiere pasar a la historia" porque "nadie podrá alegar que no conoce las consecuencias del sentido de su voto".

Así a pesar de que Casado sí había dado sus alternativas a la figura constitucional, apelando a las leyes generales de Sanidad y de Medidas Especiales, Lastra dijo que "usted no ha dado respuestas de cuál es su plan". Lo cierto es que la portavoz socialista ha jugado a apelar a que todas las medidas socioeconómicas están ligadas a la figura jurídica, cuando esto también pidió el PP que se solventara, ofreciendo su voto a favor a ese decreto.

"Radical ara usted es proteger a las víctimas de violencia machista, prohibir el despido, o la interrupción del cómputo de los contratos temporales", ha continuado la política asturiana. "Radical para usted es el permiso retribuido recuperable, o prohibir los desahucios durante seis meses, crear un subsidio para empleadas del hogar, establecer moratorias a las cotizaciones de los autónomos".

"Cambio de régimen"

El PP, ha dicho Lastra, "votó en contra de todas estas medidas", que son de "justicia social, repartir el esfuerzo", ha dicho. Aunque el el líder popular siempre argumentó que esas medidas no merecían su apoyo por su falta de memoria económica, porque estaban vinculadas al estado de alarma o porque abrían la puerta "a una especie de cambio de régimen contra la propiedad privada que el Gobierno quiere imponer aprovechando la emergencia sanitaria".

Para Lastra, es evidente que "necesitamos más unión, no más división". Y que "los datos no son sólo una esperanza, sino un recuerdo de que no podemos bajar la guardia, sin estado de alarma no es posible el confinamiento".

Para acabar, la portavoz del PSOE en el Congreso recordó que "lo aconsejan los expertos y el sentido común, lo entienden todos menos usted señor casado, que dice que prorrogarlo no tiene sentido. ¿En qué se basa para una afirmación de consecuencias tan peligrosas?".