Faes pide que los Pactos de la Moncloa sea un acuerdo exclusivo entre PSOE y PP

La Fundación Faes ha lanzado este martes un editorial en el que recomienda a Pablo Casado acudir a la llamada del presidente del Gobierno para reeditar unos Pactos de la Moncloa, aunque el Gobierno "fallido" sea un interlocutor "muy poco prometedor". El think tank presidido por el expresidente José María Aznar da este consejo actual presidente del PP cuando Moncloa todavía no ha convocado a los partidos de la oposición. "Hay que acudir porque forma parte del deber de representar a millones de españoles y porque es la forma de dejar constancia de que en España ha sido el PP el que ha asumido la responsabilidad de gobernar después de que la izquierda dejara un país con los peores indicadores económicos y sociales", recoge el texto.

La fundación presidida por Aznar pone sus condiciones a este acuerdo con el Gobierno y lo limita a un pacto entre PSOE y PP, es decir, "entre quien gobierna y quien puede gobernar". A su juicio, "a los pactos" hay que "despojarlos del plural", convertirlos en un consenso entre dos partes, para evitar que otras formaciones "aprovechen" la crisis "para abrir la Constitución o para nuevos arreglos territoriales que estarían condicionados por las urgencias del PNV y el secesionismo de los nacionalistas catalanes".

Entre otras razones, Faes considera que hay que acudir a la llamada del Gobierno "para exponer con claridad" a Sánchez "cuál es la posición ante la crisis sanitaria y la económica, de qué se está dispuesto a hablar y con quién, y de qué no se está dispuesto a hablar y con quién no". También no se debe faltar a la cita, a su juicio, "para que el juego tacticista de Sánchez contraste con la visión estratégica del futuro de España y la convocatoria a todos los españoles para remontar ese muro en el que están chocando tantos esfuerzos y tantas expectativas".

Además, la fundación considera que el Gobierno debe explicar cuál es el escenario que contempla para dentro de dos meses, "cuando la actividad económica y social haya empezado a salir del confinamiento". En tercer lugar, reclama qué medidas "estructurales y permanentes" quiere implantar el Ejecutivo de Sánchez. "Una cosa son las medidas inmediatas para proteger las rentas más bajas, otra es implantar unilateralmente un sistema estructural de renta mínima".

La fundación arremete también duramente contra el Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos. "En ninguna otra parte de la UE gobiernan los comunistas, rearmados en España con el repudio del compromiso constitucional de sus antecesores". El think tank reprocha además a la izquierda los "insultos desde la tribuna del Congreso a través de personajes de probada inanidad intelectual y logorrea demagógica" y que sean ellos los que pidan "desescalar" la tensión política.